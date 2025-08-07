Ajker Patrika
রাঙামাটি সীমান্ত থেকে ভারতীয় নাগরিক আটক

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
জুড়াছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় নাগরিক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
জুড়াছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় নাগরিক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির জুড়াছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে মন চন্দ্র চাকমা (২২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছে থেকে একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়।

আটক মন চন্দ্র চাকমা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দক্ষিণ উগুদাসুরি চংতে লংলে এলাকার চন্দ্র হানশু চাকমার ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, তিনি চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে বিজিবিকে জানান।

কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, সকালে বিজিবির কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধীন বগাখালী বিওপির টহলদল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় টহলদল অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী মন চন্দ্র চাকমা নামের ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে।

কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিজিবির রাঙামাটি সেক্টরের অধীনে পরিচালিত বগাখালীসহ সীমান্তগুলো অনেক দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সীমান্তবর্তী হাটবাজারগুলো নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে।

হাটবাজারে জনসমাগমের আড়ালে অবৈধভাবে ভারতীয় চোরাকারবারি বাজারে প্রবেশ করে চোরাচালান, মাদক কারবারসহ নানা অপরাধ করার সুযোগ খোঁজে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং চোরাচালান রোধে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জুরাছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে বিজিবি অধিনায়ক জানান।

