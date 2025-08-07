রাঙামাটি সীমান্ত থেকে ভারতীয় নাগরিক আটক

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির জুড়াছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে মন চন্দ্র চাকমা (২২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছে থেকে একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়।
আটক মন চন্দ্র চাকমা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দক্ষিণ উগুদাসুরি চংতে লংলে এলাকার চন্দ্র হানশু চাকমার ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, তিনি চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে বিজিবিকে জানান।
কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, সকালে বিজিবির কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধীন বগাখালী বিওপির টহলদল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় টহলদল অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী মন চন্দ্র চাকমা নামের ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে।
কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিজিবির রাঙামাটি সেক্টরের অধীনে পরিচালিত বগাখালীসহ সীমান্তগুলো অনেক দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সীমান্তবর্তী হাটবাজারগুলো নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে।
হাটবাজারে জনসমাগমের আড়ালে অবৈধভাবে ভারতীয় চোরাকারবারি বাজারে প্রবেশ করে চোরাচালান, মাদক কারবারসহ নানা অপরাধ করার সুযোগ খোঁজে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং চোরাচালান রোধে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জুরাছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে বিজিবি অধিনায়ক জানান।
রাঙামাটির জুড়াছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে মন চন্দ্র চাকমা (২২) নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছে থেকে একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়।
আটক মন চন্দ্র চাকমা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দক্ষিণ উগুদাসুরি চংতে লংলে এলাকার চন্দ্র হানশু চাকমার ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, তিনি চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে বিজিবিকে জানান।
কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, সকালে বিজিবির কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধীন বগাখালী বিওপির টহলদল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী বগাখালী বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় টহলদল অবৈধভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশকারী মন চন্দ্র চাকমা নামের ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে।
কাপ্তাই ব্যাটালিয়নের (৪১ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাওসার মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিজিবির রাঙামাটি সেক্টরের অধীনে পরিচালিত বগাখালীসহ সীমান্তগুলো অনেক দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। সীমান্তবর্তী হাটবাজারগুলো নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে।
হাটবাজারে জনসমাগমের আড়ালে অবৈধভাবে ভারতীয় চোরাকারবারি বাজারে প্রবেশ করে চোরাচালান, মাদক কারবারসহ নানা অপরাধ করার সুযোগ খোঁজে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং চোরাচালান রোধে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জুরাছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে বিজিবি অধিনায়ক জানান।
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার রায়গঞ্জ ইউনিয়নে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সব আসামিকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে নাগেশ্বরী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ধর্ষণে৭ মিনিট আগে
আজ দুপুরে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহকে বিকেলে আদালতে হাজির করে দুদক। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন, যা মঞ্জুর করেন বিচারক।১১ মিনিট আগে
সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলার এফবি সাগরকন্যা পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এসেছে। সেই সঙ্গে ভেসে এসেছে এই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ এক জেলের লাশ। এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি আরও তিনজনের। আজ বৃহস্পতিবার সৈকতের ডিসি পার্ক-সংলগ্ন সাগরে ট্রলার ও লাশটি ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীর হেলথ কেয়ার প্রাইভেট হাসপাতালে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারণে মায়ের গর্ভে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হলে হাসপাতালের মালিক, ম্যানেজারসহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে এই অভিযান চালিয়েছে কোতোয়ালি১ ঘণ্টা আগে