আবাদি জমিতে পুকুর খননে বাধা, কৃষককে এক্সকাভেটরের নিচে ফেলে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় আবাদি জমিতে পুকুর খনন করতে বাধা দেওয়ায় এক তরুণকে ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার পর পিষে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে।
গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বড় পালশা বিলে গ্রামের শতাধিক মানুষের সামনেই এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পুলিশ ভেকু চালককে আটক করেছে।
নিহত তরুণের নাম আহমেদ জুবায়ের (২৩)। তাঁর বাবার নাম রফিকুল ইসলাম। আটক ভেকু চালকের নাম আব্দুল হামিদ (২৮)। তাঁর বাড়ি টাঙ্গাইলে। ভেকুর মালিকের বাড়িও টাঙ্গাইলে।
মোহনপুরের ধুরইল ইউনিয়ন বিএনপির সহসাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান বকুলসহ কয়েকজন প্রায় শতাধিক বিঘা জমি ঘিরে অবৈধভাবে পুকুর খনন শুরু করেছিলেন। উপজেলা বিএনপির এক নেতা তাঁদের প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।
রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরেই কৃষকের জমিতে একটি চক্র জোরপূর্বক পুকুর খনন করে। কৃষক জানতেই পারে না তাঁর জমি পুকুর হয়ে যাচ্ছে। জোরপূর্বক পুকুর খননের পর চক্রটি তা মাছ চাষিদের কাছে মোটা টাকায় ইজারা দেয়। এর সামান্য একটি অংশ তখন জমির মালিককে দেওয়া হয়। আগে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে এভাবে পুকুর কাটতেন। তাঁরা আত্মগোপন করলেও অবৈধ পুকুর খনন থেমে নেই।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে নিহত আহমেদ জুবায়েরের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির সামনে কবর খনন করা হচ্ছে। কথা হয় স্ত্রী নুসরাত জাহান মোহনা আক্তার জুঁইয়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমার স্বামীর ওপর ভেকুর চাকা তুলে দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই।’
রাতে ওই ঘটনার সময় শতাধিক মানুষের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা আল-আমিন হোসেনও। তিনি জানান, কয়েক দিন ধরেই তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন যে তাঁদের জমিতে বকুলসহ কয়েকজন পুকুর কাটবেন। গ্রামবাসী এতে ‘না’ করেছেন। তাই গ্রামবাসীর চোখ এড়াতে উল্টো পথে রাতে ভেকু নামানো হয়। গ্রামের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পেরে মসজিদে গিয়ে মুয়াজ্জিন আবদুল মান্নানকে দিয়ে মাইকে ঘোষণা দেওয়ান। মাইকে বলা হয়, ‘যারা যারা নিজেদের জমি রক্ষা করতে চান, তাঁরা এখনই বিলে নেমে যান।’ এরপর গ্রামের মানুষ জমির দিকে ছুটে যান। প্রথম দলটির সঙ্গেই জমির কাছে যান আহমেদ জুবায়ের।
আমির হোসেন জানান, তাঁরা গিয়ে দেখেন যে খগেনের জমি কাটা শুরু হয়েছে। তখন গ্রামের লোকজন ভেকু চালককে থামতে বলেন। কিন্তু তিনি থামছিলেন না। গ্রামবাসী ভেকুর দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে তিনি ভেকুর বাকেট (সামনের অংশ) চারপাশে ঘোরাতে থাকেন, যাতে কেউ কাছে ভিড়তে না পারে। এ সময় বাকেট গিয়ে লাগে জুবায়েরের মাথায়। তিনি পড়ে যান। তখন পালাতে গিয়ে তাঁর ওপর ভেকু তুলে দেন চালক।
এরপর স্থানীয়রা জুবায়েরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর স্থানীয়রা ভেকু চালককে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে। রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বিএনপি নেতা বকুল। গ্রামবাসীর তোপের মুখে তিনি মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যান। বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর মোটরসাইকেল ও ভেকুতে আগুন ধরিয়ে দেন।
আজ সকালে ওই বিলে গিয়ে দেখা যায়, পোড়া মোটরসাইকেল পড়ে আছে। ভেকুর নিচে তখনো আগুন জ্বলছে। দলে দলে মানুষ গিয়ে এসব দেখছেন। ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আফাজ উদ্দিন। তিনি বলছিলেন, ‘মানুষ মেরে এভাবে রাজনীতি হবে না।’
কথা হয় মাঠের কৃষক জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরা তো পুকুর কাটতে বলিনি। আমরা কৃষক মানুষ, ধান চাষ করব। মাছ তো চাষ করতে চাই না। তারা কেন আমাদের বিনা অনুমতিতে পুকুর কাটতে আসছে? এখানে ১০০ বিঘা জমিতে পুকুর কাটতে হলে কোটি টাকা খরচ আছে। এই টাকা বকুলকে কে দিচ্ছে? সবকিছুই তদন্ত হওয়া দরকার।’
কথা বলতে বিএনপি নেতা আনিসুজ্জামান বকুলের মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। একজন ফোন রিসিভ করে বলেন, ‘রং নাম্বার।’ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই পুকুর খননের সঙ্গে রাকিবুল মাস্টার নামের এক ব্যক্তিও যুক্ত। আর ভেকু এনে দিয়েছেন রাজশাহীর খড়খড়ি এলাকার ব্যবসায়ী উজ্জ্বল হোসেন। উজ্জ্বলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ‘এ বিষয়ে রাকিবুল মাস্টারই ভালো বলতে পারবে।’ রাকিবুল মাস্টারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সকালে ঘটনাস্থলে যান ধুরইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজিম উদ্দিন এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন। সাবেক চেয়ারম্যান কাজিম উদ্দিন বলেন, ‘দলের নাম ভাঙিয়ে এভাবে অপকর্ম করবে তা মেনে নেওয়া যায় না। বকুল একা নেই, তার ওপরেও কেউ আছে। সবাইকে খুঁজে ব্যবস্থা নিতে হবে।’
বিএনপি নেতা ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘দল এখনো ক্ষমতায় আসেনি। তার আগেই এমন কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য বিব্রতকর। যারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। এ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত হলেও যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’
স্থানীয় সবাই পুকুর কাটার মূল হোতা হিসেবে বিএনপি নেতা আনিসুজ্জামান বকুলের কথা জানলেও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে বিকেলে জানিয়েছেন মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম মঈনুদ্দীন। তিনি বলেন, ‘কে কে জড়িত তা আমি জানি না। শুধু ঘটনাস্থল থেকে চালককে আটক করেছি। তার কথা জানি। এ ব্যাপারে থানায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। মামলা রেকর্ড হলে আসামিদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারব।’
তিনি জানান, নিহত জুবায়েরের বাবা বাদী হয়ে হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। রাতে জুবায়েরের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য সকালে মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বাড়ির পাশে গর্তে জমা থাকা পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুরা হলো মোহাম্মদ নোমান (৫) ও জান্নাতুল ফেরদৌস (৫)। নোমান ওই গ্রামের আব্দুল মাবুদের ছেলে ও জান্নাতুল বেলাল উদ্দিনের মেয়ে।
এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে সাহারবিল ইউপি সদস্য আজিজুল হক বলেন, আব্দুল মাবুদ কিছুদিন আগে বাড়ির পাশ থেকে গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি নেন। পরে গর্তে পানি জমে থাকে। আজ দুপুরে শিশু নোমান ও জান্নাতুল উঠানে খেলা করার সময় গর্তের পানিতে পড়ে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবরটি শুনে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মৃত দুই শিশুর লাশ নিজেদের বাড়িতে রয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদকে অবৈধ পথে ভারতে পালাতে সহায়তার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুজনকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।
দুই আদিবাসী হলেন সিবিউন দিউ ও সঞ্জয় চিসিম। বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁদের আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। আসামিদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের ৩ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট থেকে দুইজনকে আটক করে দিবি পুলিশ। আজ এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে বুধবার মাইক্রো বাসে করে ফয়সালকে পালাতে সহযোগিতা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার নুরুজ্জামানকে তিন দিন ও মঙ্গলবার ফয়সালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকে ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এ মামলায় ফয়সাল করিমের স্ত্রী সাহেদা পারভীন সামিয়া, শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ সিপু এবং বান্ধবী মারিয়া আক্তার লিমাকে গ্রেপ্তারের পর গত সোমবার রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তার আগের দিন একটি মোটরসাইকেলের মালিক আব্দুল হান্নানকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। বুধবার তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স-কালভার্ট রোডে বিজয়নগর এলাকায় শরিফ ওসমান বিন হাদি একটি রিকশায় যাওয়ার সময় মোটরসাইকেল করে আসা দুজনের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিতে হাদি মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। ঘটনার পরপর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়েছে।
এদিকে গত রোববার রাতে ফয়সালকে আসামি করে পল্টন থানায় মামলা দায়ের করেন ইনকিলাব মঞ্চের যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের।
উল্লেখ্য, এ মামলায় ফয়সালের মা-বাবা গত বুধবার আদালতে জবানবন্দি দিয়ে ফয়সালকে পালাতে সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের রাজশাহীর পৈতৃক বসতভিটা সংরক্ষণ ও ভাঙচুরের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। পরে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে রাজশাহীর সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঋত্বিক কুমার ঘটক ক্ষণজন্মা বাঙালি চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম, যাঁর সৃষ্টিশীল হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেছে। এমন একজন মহান চলচ্চিত্রকারের স্মৃতি বহনকারী বসতভিটা রাজশাহী শহরের মিঞাপাড়ায় অবস্থিত হলেও তা সংরক্ষণের পরিবর্তে ধ্বংসের মুখে। এটি জাতির জন্য লজ্জাজনক বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।
বক্তারা জানান, গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর ঋত্বিক ঘটকের ওই বসতভিটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা ও আইসিটি) নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বসতভিটাটি আগের অবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে। অথচ সেই আশ্বাস উপেক্ষা করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিনে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেখানে থাকা ঋত্বিক ঘটকের শেষ স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা চালায়।
বক্তারা জানান, বসতভিটার ঐতিহ্যবাহী ইটগুলো শহরের অদূরে খড়খড়ি বাইপাস এলাকায় শাহ মখদুম নার্সিং কলেজের পাশে একটি পুকুর ভরাটের কাজে ফেলে দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, একই সঙ্গে এখানে দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। একদিকে ঐতিহ্য ধ্বংস, অন্যদিকে পরিবেশবিরোধীভাবে পুকুর ভরাট। তাঁরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
মানববন্ধনে রাজশাহীর চলচ্চিত্র সংসদকর্মী এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠনের সদস্যরা বক্তব্য দেন। পরে পাঁচ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি ও প্রস্তাবনা রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঠানো হয়। একই দাবিগুলো উল্লেখ করে আরেকটি স্মারকলিপি রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের কাছেও দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্মারকলিপির অনুলিপি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।
এর আগে ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির নির্বাহী সদস্য মো. আতিকুর রহমান আতিকের সঞ্চালনায় ও সভাপতি আহসান কবীর লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মো. মাহমুদ হোসেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সূভাষ চন্দ্র হেমব্রম, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক নাদিম সিনা, আদিবাসী যুব পরিষদ রাজশাহীর সভাপতি উপেন রবিদাস প্রমুখ।
কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের রামুতে একটি মিনিট্রাকে তল্লাশি করে পুলিশ ১ হাজার ৬০০টি বাউন্ডলি (সামরিক পোশাকে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের ম্যাগাজিন রাখার বেল্ট) উদ্ধার করেছে। এসব বাউন্ডলি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারে সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির জন্য নেওয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া এ তথ্য জানান।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের কম্বনিয়া এলাকার নুরুল আলমের ছেলে মো. শাহজাহান (২৫), একই ইউনিয়নের আশারতলী এলাকার মো. বদিউজ্জামানের ছেলে মো. ইলিয়াছ (১৯) ও ঘিলাতলী এলাকার এম এ সামাদের ছেলে আতিকুর রহমান (২৫)।
ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের চা-বাগান এলাকা দিয়ে যানবাহনে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের সরঞ্জাম পাচার করা হবে বলে খবর পায় পুলিশ। পরে চা-বাগান এলাকায় একটি রেস্তোরাঁর সামনে রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়কে পুলিশের একটি অস্থায়ী তল্লাশিচৌকি বসানো হয়। একপর্যায়ে চট্টগ্রাম দিক থেকে আসা নাইক্ষ্যংছড়িগামী একটি মিনিট্রাক সেখানে পৌঁছালে থামার সংকেত দেয় পুলিশ। এ সময় গাড়িতে থাকা সন্দেহজনক তিনজন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা চালান। ধাওয়া দিয়ে পুলিশ তাঁদের আটক করতে সক্ষম হয়। পরে মিনিট্রাকটি তল্লাশি করে প্লাস্টিকের সাদা চটের ৩২টি ছোট বস্তা পাওয়া যায়। বস্তাগুলো খুলে ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের ম্যাগাজিন রাখার ১ হাজার ৬০০টি বাউন্ডলি পাওয়া যায়। মিনিট্রাকটি জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে ওসি বলেন, উদ্ধার করা ম্যাগাজিন রাখার বাউন্ডলিগুলো নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির কাছে পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে রামু থানায় মামলা করা হয়েছে।
