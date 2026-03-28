Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ডে চাকা পাংচার হয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে উল্টে যাওয়া মাইক্রোবাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা পৌনে ১১টায় উপজেলার পৌর সদরের মডার্ন হাসপাতালের সামনে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসটি মহাসড়কের উপজেলা গেট এলাকা অতিক্রমকালে চাকা পাংচার হয়ে যায়। এ সময় মহাসড়কে থাকা ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাইক্রোবাসটি উল্টে যায় এবং গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়।

এতে মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা এক প্রবাসীসহ চারজন গুরুতর আহত হন।

কুমিরা হাইওয়ে থানার ইনচার্জ (পরিদর্শক) জাকির রাব্বানী জানান, বিস্ফোরণে আহত চার মাইক্রোবাস যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহাসড়কে উল্টে পড়া মাইক্রোবাসটি সরিয়ে ফাঁড়িতে এনে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডমাইক্রোবাসচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআহতজেলার খবরবিস্ফোরণ
