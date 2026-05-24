Ajker Patrika
ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মার্চেন্ট অ্যাকোয়ারিং বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বিজনেস বা ফিন্যান্সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অভিজ্ঞতা: দুই বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৪ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগব্র্যাক ব্যাংকনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিব্র্যাকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

কোরবানির পশু মেশিনে জবাই করলে কি হালাল হবে

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছেছে হাম

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

৩০ পদে জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

৩০ পদে জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

৩০ পদে জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি

৩০ পদে জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি

কর কমিশনারের কার্যালয়ে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর কমিশনারের কার্যালয়ে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

সুলতান’স ডাইনে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

সুলতান’স ডাইনে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন