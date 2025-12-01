Ajker Patrika

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে উপজেলার নানুপুর এলাকায় মিছিল করে কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন তাঁরা। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী নানুপুর লায়লা কবির কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু করে। বিনাজুরী গ্রিন টাওয়ার এলাকায় গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলটিতে নেতৃত্বে দেন আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদ।

মিছিলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে সটকে পড়েন তাঁরা। পরে মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মন্তব্য লেখেন। এসব মন্তব্যে তাঁরা পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী ব্যানার সহকারে মশাল হাতে মিছিলটি বের করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন। বাকিরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তবে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদের মুখ খোলা ছিল।

এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ‘ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআওয়ামী লীগ
মানিকগঞ্জআগুনপৌরসভাজুলাই সনদ
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সাবিনা খাতুন (৪২) নামের এক শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাবিনা খাতুন শাহজাদপুরের কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সোলাইমান সরকারের মেয়ে।

স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাবিনা খাতুন অটোভ্যানে তাঁর আট বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিবাহী একটি ড্রাম্প ট্রাক অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই কাকুলি বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের সিনিয়র কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। তাঁরা আসলে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুরনিহতরাজশাহী বিভাগট্রাক
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর বাজারে দোতলা ভবনের নিচতলায় আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে একটি হার্ডওয়্যার দোকান পুড়ে গেছে। রোববার দিনগত রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গভীর রাতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে রুবেল নামের এক ব্যবসায়ীর হার্ডওয়্যার দোকান মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। দোকানে থাকা ফ্যান, পাইপ, ইলেকট্রনিক পণ্য এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দোকানমালিক রুবেল বলেন, ‘হঠাৎ রাতে ফোনে খবর পাই আমার দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি দোকানের ভেতরের সব ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, স্যানিটারি মালামাল পুড়ে গেছে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করিয়েছিলাম। এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে ক্ষতি আরও বেশি হতো।’

সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’

তিনি জানান, এ ঘটনায় দোকানমালিকের প্রায় সাত লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

মুন্সিগঞ্জসিরাজদিখানঅগ্নিকাণ্ড
দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
নিজের বাগানে উদ্যোক্তা কাজী আনিছুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিজের বাগানে উদ্যোক্তা কাজী আনিছুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধানের দেশ পটুয়াখালীর দশমিনায় সমতল জমিতে বাণিজ্যিকভাবে কমলা চাষে সফল হয়েছেন স্থানীয় কৃষি উদ্যোক্তা কাজী আনিছুর রহমান। দেড় বছর আগে কৃষি বিভাগের পরামর্শে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের গছানী গ্রামে নিজের খামারে পরীক্ষামূলকভাবে কমলা চাষের উদ্যোগ নেন তিনি। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত এ কমলা থেকে ভবিষ্যতে বছরে পাঁচ লাখ টাকা আয়ের প্রত্যাশা তাঁর।

জানা যায়, উপজেলা কৃষি বিভাগের পরামর্শে দেড় বছর আগে যশোরের বেনাপোল এলাকার একটি বাগান থেকে চায়না থ্রি, ম্যান্ডারিন ও দার্জিলিং জাতের ১৫০টি চারা কিনে এনে নিজের প্রায় এক একর জমির বাগানে রোপণ করেছিলেন কাজী আনিছুর রহমান। চারার মূল্য, পরিবহন খরচ, রোপণ, পরিচর্যাসহ এযাবৎ এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে তাঁর।

কৃষক কাজী আনিছুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ইতিমধ্যে স্থানীয় বাজারগুলোতে তাঁর বাগানের কমলা বিক্রি শুরু করেছেন। গ্রামীণ বাজারগুলোতে এর চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া উৎসুক দর্শনার্থীরা সরাসরি বাগানে এসে কিনে নিচ্ছেন কমলা। চলতি বছর এখন পর্যন্ত অর্ধলাখ টাকার কমলা বিক্রি করেছেন তিনি। কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন ২০০ ও সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা দাম পেয়েছেন। এ বছর আরও প্রায় অর্ধলাখ টাকার কমলা বিক্রির প্রত্যাশা রয়েছে তাঁর।

সরেজমিন দেখা যায়, বিক্রির পরও প্রতিটি গাছে গড়ে ৮ থেকে ১০ কেজি কমলা রয়েছে। থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা সবুজ-হলুদ রঙের কমলাগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বাগানে আসা প্রতিটি দর্শনার্থীর। কেউ কেউ কিনে বাগানে বসেই খাচ্ছেন কমলা। আবার বাগানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সেলফিতে ফ্রেম বন্দী হচ্ছেন অনেকেই।

ক্রেতা জাকির হাওলদার বলেন, ‘এই বাগানের কমলাগুলো যেমনি দেখতে চমৎকার, তেমনি খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু। তা ছাড়া বাজারের কমলার মতো এতে কোনো রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণ নেই। তাই বাজারের চেয়ে এই কমলাগুলো বেশি স্বাস্থ্য উপযোগী। আমি আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে দেখতে এসেছি। বাচ্চাদের জন্য পাঁচ কেজি কমলা কিনলাম।’

থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা সবুজ-হলুদ রঙের কমলাগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বাগানে আসা প্রতিটি দর্শনার্থীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা সবুজ-হলুদ রঙের কমলাগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বাগানে আসা প্রতিটি দর্শনার্থীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগান দেখতে আসা দর্শনার্থী হাসান জিদনি বলেন, ‘আমাদের এলাকার মাটিতে এত সুন্দর কমলা হবে, আমরা কল্পনা করি নাই। আমার কিছু পতিত জমি আছে। উনার কাছ থেকে চারা সংগ্রহ করে আমিও চাষ করব।’

বেলে-দোআঁশ সমতল ভূমিতে কমলার সফল চাষ সাড়া ফেলেছে পুরো এলাকায়। আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশের মাটিতে কমলার বাগান করতে চাইলে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা কৃষি বিভাগ।

দশমিনা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জাফর আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কাজী আনিছুর রহমানকে সার্বিক সহযোগিতা ও কারিগরি পরামর্শ দিয়ে আসছি। চায়না থ্রি জাতের কমলাটি বেশি মিষ্টি হওয়ায় এটির বাজারমূল্য বেশি পাবে। কমলার চাষ বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে আমদানি কমতে থাকবে। তাতে প্রতিবছর সরকারের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।’

পটুয়াখালীদশমিনাবরিশাল বিভাগধানের শীষ
