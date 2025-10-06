কর্ণফুলীতে নৌকা উল্টে ভেসে গেল ১৮ লাখ টাকার মাছ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে জোয়ারের স্রোতে মাছবোঝাই একটি নৌকা ডুবে গেছে। নৌকাটিতে প্রায় ১৮ লাখ টাকার মাছ ছিল বলে ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে কর্ণফুলী নদীর ইছানগর মেরিন ফিশারিজ জেটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, এলিয়েন্স-১ নামের একটি মাছ ধরা ট্রলার থেকে মাছ কেনে মেসার্স আবদুল মজিদ অ্যান্ড সন্স নামের প্রতিষ্ঠান। বাজারজাত করতে নৌকায় করে মাছগুলো আনার সময় ইছানগর মেরিন ফিশারিজ জেটি এলাকায় পৌঁছালে স্রোতে নৌকাটি উল্টে যায়।
ভুক্তভোগী মেসার্স আবদুল মজিদ অ্যান্ড সন্সের কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হঠাৎ নৌকাটি ডুবে যায়। এতে প্রায় ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
