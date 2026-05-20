ওমানে গাড়িতে চার ভাইয়ের মরদেহ: রাঙ্গুনিয়ায় জানাজা পড়ালেন একমাত্র জীবিত ভাই

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চার প্রবাসী ভাইয়ের জানাজা আজ বুধবার বেলা ১১টায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা পড়িয়েছেন নিহত ব্যক্তিদের জীবিত একমাত্র ভাই মো. এনাম। জানাজায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। জানাজা পড়ানোর সময় একমাত্র জীবিত ভাই এনাম কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় উপস্থিত মানুষের মধ্যেও আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়।
নিহত চার সহোদর হলেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রয়াত মোহাম্মদ হাসানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম, সাহেদুল ইসলাম, মো. সিরাজ ও মো. শহিদ।
জানাজা শেষে মরদেহগুলো নিয়ে যাওয়া হয় বন্দররাজাপাড়া জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে, যেখানে পাশাপাশি খনন করা চারটি কবরে তাঁদের দাফন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জানাজায় প্রায় ১৫-২০ হাজার মানুষ অংশ নেন। মাঠজুড়ে উপচে পড়া ভিড়ে দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না।
নিহতদের ছোট ভাই মো. এনাম জানান, চার ভাই দীর্ঘদিন ওমানে ছিলেন এবং দেশে ফেরার প্রস্তুতির সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁরা নিহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজন অবিবাহিত ছিলেন।
মঙ্গলবার রাতে মরদেহ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনা হয়। পরে আজ ভোরে অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, রাজধানীতে প্রায় তিন কোটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। ছিনতাই, মাদক, কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, সাইবার প্রতারণা ও চাঁদাবাজি দমনে গত ১ মে থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় গভীর রাতে সেচপাম্পের ট্রান্সফরমার চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চুলকাঠির ভট্ট বালিঘাটা এলাকায় ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরে অবস্থিত ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) ক্যাম্পাসে নতুন উপাচার্য নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সপ্তম দিনেও তাঁরা দাবি আদায়ে অনড় অবস্থান বজায় রেখেছেন।২ ঘণ্টা আগে