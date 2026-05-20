ওমানে গাড়িতে চার ভাইয়ের মরদেহ: রাঙ্গুনিয়ায় জানাজা পড়ালেন একমাত্র জীবিত ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আজ বেলা ১১টায় জানাজায় ইমামতি করছেন নিহতদের একমাত্র জীবিত ভাই এনাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চার প্রবাসী ভাইয়ের জানাজা আজ বুধবার বেলা ১১টায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা পড়িয়েছেন নিহত ব্যক্তিদের জীবিত একমাত্র ভাই মো. এনাম। জানাজায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। জানাজা পড়ানোর সময় একমাত্র জীবিত ভাই এনাম কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় উপস্থিত মানুষের মধ্যেও আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়।

নিহত চার সহোদর হলেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রয়াত মোহাম্মদ হাসানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম, সাহেদুল ইসলাম, মো. সিরাজ ও মো. শহিদ।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানাজা শেষে মরদেহগুলো নিয়ে যাওয়া হয় বন্দররাজাপাড়া জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে, যেখানে পাশাপাশি খনন করা চারটি কবরে তাঁদের দাফন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জানাজায় প্রায় ১৫-২০ হাজার মানুষ অংশ নেন। মাঠজুড়ে উপচে পড়া ভিড়ে দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না।

নিহতদের ছোট ভাই মো. এনাম জানান, চার ভাই দীর্ঘদিন ওমানে ছিলেন এবং দেশে ফেরার প্রস্তুতির সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁরা নিহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজন অবিবাহিত ছিলেন।

মঙ্গলবার রাতে মরদেহ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনা হয়। পরে আজ ভোরে অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

