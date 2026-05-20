Ajker Patrika
বাগেরহাট

খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ট্রাকচাপায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ট্রাকচাপায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
মোটরসাইকেলটি বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের নিচে চলে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চুলকাঠির ভট্ট বালিঘাটা এলাকায় ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোটরসাইকেলে করে তিনজন আরোহী খুলনার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মোটরসাইকেলটি ট্রাকের নিচে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন এবং আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁদের মৃত্যু হয়।

নিহতদের মধ্যে আব্দুল কাদের নামে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার জাড়িয়া ভবনা এলাকার বাসিন্দা এবং মোটরসাইকেলচালক ছিলেন বলে জানা গেছে।

কাটাখালী হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানান, দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল এবং হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

বাগেরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

বিষয়:

বাগেরহাটদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগবাগেরহাট সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

শিক্ষা প্রশাসনে বড় রদবদল, সরকারি ১০ কলেজে নতুন অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত, কর্মকর্তাদের আইন মন্ত্রণালয়ে ফেরত

মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র

কর্ণফুলীতে পশুর হাটের ৫ দিনের অনুমতি ঘিরে বিতর্ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

রাজধানীতে কোনো মব কালচার হতে দেওয়া হবে না: ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীতে কোনো মব কালচার হতে দেওয়া হবে না: ডিএমপি কমিশনার

শেরপুরে ট্রান্সফরমার চুরির সময় গণপিটুনিতে যুবক নিহত, একজন আহত

শেরপুরে ট্রান্সফরমার চুরির সময় গণপিটুনিতে যুবক নিহত, একজন আহত

ডুয়েট ক্যাম্পাস কমপ্লিট শাটডাউন: সপ্তম দিনেও অনড় শিক্ষার্থীদের একাংশ

ডুয়েট ক্যাম্পাস কমপ্লিট শাটডাউন: সপ্তম দিনেও অনড় শিক্ষার্থীদের একাংশ

ফুলছড়ি হাটে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৮টি দোকান

ফুলছড়ি হাটে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৮টি দোকান