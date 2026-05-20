খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ট্রাকচাপায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাগেরহাটের খুলনা-মোংলা মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চুলকাঠির ভট্ট বালিঘাটা এলাকায় ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোটরসাইকেলে করে তিনজন আরোহী খুলনার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মোটরসাইকেলটি ট্রাকের নিচে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন এবং আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁদের মৃত্যু হয়।
নিহতদের মধ্যে আব্দুল কাদের নামে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার জাড়িয়া ভবনা এলাকার বাসিন্দা এবং মোটরসাইকেলচালক ছিলেন বলে জানা গেছে।
কাটাখালী হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জানান, দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল এবং হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
বাগেরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
