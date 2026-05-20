শেরপুরে ট্রান্সফরমার চুরির সময় গণপিটুনিতে যুবক নিহত, একজন আহত

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় গভীর রাতে সেচপাম্পের ট্রান্সফরমার চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়নের চণ্ডেশ্বর গ্রামে।
নিহত যুবকের নাম ফজলে রাব্বি ওরফে রাফি মণ্ডল (২৪)। তিনি পার্শ্ববর্তী ধুনট উপজেলার নাটাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। আহত জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০) বর্তমানে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষক রমজান আলী ও আব্দুল জলিলের সেচপাম্পে চুরি ঠেকাতে বিশেষ অ্যালার্ম ডিভাইস লাগানো ছিল। চুরির চেষ্টা করার সময় সিগন্যাল পেয়ে মালিকপক্ষ ও স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে দুই যুবককে আটক করে মারধর করা হলে তাঁরা গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ফজলে রাব্বিকে মৃত ঘোষণা করেন।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় গণপিটুনিতে একজন নিহত হয়েছেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহত ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
