সীতাকুণ্ডে গরু নিয়ে ফেরার পথে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কোরবানির গরু কিনে বাড়ি ফেরার পথে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মো. নাছির উদ্দিন (৪৫) নামের স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টায় উপজেলার সলিমপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নাছির উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের ফকিরহাট এলাকার জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি সলিমপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সলিমপুর ড্রিম স্টিল রি-রোলিং মিলস মাঠে বসা অস্থায়ী পশুর হাট থেকে রাতে একটি গরু কিনে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন নাছির। সলিমপুর এলাকায় গরু নিয়ে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকামুখী একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় নিহত হন তিনি।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ হক বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
