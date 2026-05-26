মনপুরায় ঝড়ে লন্ডভন্ড দোকানপাট, ঈদের আগে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

ভোলার মনপুরা উপজেলায় আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে পাঁচটি দোকান লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁদের প্রায় ১৪ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ১ নম্বর মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা হলেন মুদিদোকানি এনায়েত, আব্দুর রহমান, সোহেল ও রাশেদ।
ব্যবসায়ীরা জানান, ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে তাঁরা দোকানে বিভিন্ন মালামাল তুলেছিলেন। কালবৈশাখী ঝড়ে দোকানঘরগুলো ভেঙে পড়ে এবং অনেক মালামাল পাশের নদীতে ভেসে গেছে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী মো. এনায়েত বলেন, ‘ঈদ উপলক্ষে অনেক কষ্ট করে দোকানে মাল তুলেছিলাম। কিন্তু কয়েক মিনিটের ঝড়ে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা চরম বিপদে আছি।’
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আকস্মিক এই ঝড়ে ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁরা সরকার ও স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নয়নের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মনপুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু মুসা বলেন, ‘আকস্মিক এই ঝড়ে কিছু ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
