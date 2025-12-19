Ajker Patrika

গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার থানায় সেলফি: অব্যাহতির খবর পেয়ে কনস্টেবল অসুস্থ

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
এসআই মো. মাহমুদুল হক এবং কনস্টেবল মো. সেলিম। ছবি: সংগৃহীত
এসআই মো. মাহমুদুল হক এবং কনস্টেবল মো. সেলিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় গ্রেপ্তার নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতার থানার ভেতরে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে অব্যাহতি (ক্লোজড) দেওয়া হয়েছে। এই খবর শোনার পর কনস্টেবল অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানিয়েছে পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র। অব্যাহতি পাওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন পটিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাহমুদুল হক এবং কনস্টেবল মো. সেলিম।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে পটিয়া পৌর সদরের কাগজীপাড়া এলাকা থেকে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা শোয়াইব উল ইসলাম মহিমকে (২১) গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর থানায় থাকা অবস্থায় তিনি ঘুমন্ত কনস্টেবল মো. সেলিমের একটি ছবি তুলে নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন। ছবিটি অল্প সময়ের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রেপ্তার হওয়া শোয়াইব উল ইসলাম মহিম পটিয়া উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা আবুল বশরের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের স্থানীয় এক ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায়ও তাঁকে নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিতে দেখা যায়।

একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমি পটিয়া থানায়। দেখা হবে আবারও, ফিরব বীরের বেশে কোনো একদিন।’ পরে থানার অফিস কক্ষে হাতকড়া পরা একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘এই দিন দিন নয়, দিন আরও আছে।’

এসব ছবি ও স্ট্যাটাস নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হলে বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসে। পরে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে এসআই মো. মাহমুদুল হক ও কনস্টেবল মো. সেলিমকে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এদিকে অব্যাহতির খবর শোনার পর কনস্টেবল মো. সেলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দায়িত্বে অবহেলার কারণে সংশ্লিষ্ট দুই পুলিশ সদস্যকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলানিষিদ্ধগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়াছাত্রলীগচট্টগ্রাম
