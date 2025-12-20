Ajker Patrika

দিপুকে হত্যার পর ঝুলিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যা ও হত্যার পর লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এর আগে র‍্যাব বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ শনিবার ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. লিমন সরকার (১৯), মো. তারেক হোসেন (১৯), মো. মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) ও মো. মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)।

ডিবির হাতে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. আজমল হাসান সগীর (২৬), মো. শাহিন মিয়া (১৯) ও মো. নাজমুল।

র‍্যাব ও পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে।

আটকপুলিশঅভিযানর‍্যাবগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
বাগেরহাটের চারটি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে এ ঘোষণা দেওয়া হয় বলে জানান মনোনয়নপ্রাপ্তরা।

মনোনয়ন পেলেন যাঁরা—বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট) আসনে মতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্য জোটের সাধারণ সম্পাদক কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল, বাগেরহাট-২-এ (সদর ও কচুয়া) জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বাগেরহাট-৩-এ (মোংলা-রামপাল) জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম ও বাগেরহাট-৪-এ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা) মতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্য জোটের সভাপতি সোমনাথ দে।

মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা মোবাইল ফোনে তাঁদের মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাগেরহাটগুলশানবিএনপিরাজধানীখুলনা বিভাগজেলার খবর
ঝিনাইদহে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আরোহী নিহত, বন্ধু আহত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ জেলা শহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এক আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম তানভির হাসান (৩৬)। এ ঘটনায় তাঁর এক বন্ধু আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার ক্যাডেট কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

তানভির হাসান শহরের কালিকাপুর এলাকার আবুল বাসার বিশ্বাসের ছেলে। এ ঘটনায় আকাশ হোসেন নামের আরেক আরোহী আহত হয়েছেন। তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভির হাসান জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বন্ধু আকাশ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ঝিনাইদহ শহর থেকে শৈলকুপার দিকে যাচ্ছিল তানভির হাসান। পথিমধ্যে ক্যাডেট কলেজের সামনে সড়কের গতিরোধকে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন দুই বন্ধু। এ সময় তানভিরকে একটি গাড়ি এসে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আহত আকাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠান এবং তানভিরের লাশ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

তানভিরের বাবা আবুল বাসার বিশ্বাস বলেন, ‘ছেলে তার বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে বের হয়েছিল। এখন ফিরল লাশ হয়ে। আমার বুক খালি হয়ে গেল।’

আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহায়তায় নিহত ও আহত যুবকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মোটরসাইকেলটি হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগখুলনাঝিনাইদহ সদরজেলার খবরমোটরসাইকেল
নাটোরে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধার

নলডাঙ্গা (নাটোর) প্রতিনিধি 
নাটোরের নলডাঙ্গার মাধনগর রেলস্টেশন থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সান্তাহার জিআরপি পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানান, মাধনগর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন মধ্যবয়সী নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। প্রথমে স্থানীয়রা মনে করেন ওই নারী কোনো কারণে অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। পরে অনেক সময় কোনো নড়াচড়া না করায় তাঁদের মধ্যে সন্দেহ হলে তাঁরা ওই নারীকে ডেকে তোলার চেষ্টা করেও পারেননি। পরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় চিকিৎসকের মাধ্যমে নিশ্চিত হন ওই নারী মারা গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সান্তাহার জিআরপি পুলিশ।

সান্তাহার জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, তাঁরা মাধনগর রেলস্টেশনের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে সেখানে একটি টিম পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মরদেহের পরিচয় শনাক্তের জন্য কাজ করছে পুলিশ।

নাটোরনলডাঙ্গাপুলিশরেলস্টেশনরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
রাউজানে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ৩ বসতঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের রাউজানে বসতঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পেয়ে আজ শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের রাউজানে বসতঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পেয়ে আজ শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় তিনটি বসতঘরের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ঘরগুলোর বাসিন্দারা বেড়া ভেঙে বাইরে বের হয়ে রক্ষা পান।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে রাউজান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঢেউয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আজ শনিবার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অভিযোগ, শুক্রবার রাতে প্রথমে বিমল তালুকদার নামের এক ব্যক্তির ঘরে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় বিমল আগুনের শিখা দেখে ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ পান। পরে ঘরের বেড়া ভেঙে প্রাণে রক্ষা পান। তবে আগুনে তাঁর ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একই সময় বিমলের বসতঘরের পাশে অমল তালুকদারের ঘরের দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ করে একটি প্যান্টে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। তাঁর ঘরের কয়েক শ ফুট দূরত্বে বাবুল দাশ নামে এক ব্যক্তির ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। টের পেয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজা বন্ধ পেয়ে টিন কেটে বের হন ওই পরিবারের সদস্যরা। এ সময় লিটন দাশ নামের এক ব্যক্তি আহত হন।

খবর পেয়ে আজ শনিবার চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজলের নেতৃত্বে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তাঁরা দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) সিরাজুল ইসলামসহ একটি দল। এ সময় সিরাজুল ইসলাম অপরাধীদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

আগুনচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামরাউজানজেলার খবর
