চট্টগ্রামে বাস-লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত অন্তত ২০

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ঈগল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ভেল্লাপাড়া ক্রসিংয়ের তালতল এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র বলেছে, বেপরোয়া গতিতে উল্টো পথে কর্ণফুলী ক্রসিংয়ের দিকে আসা ঈগল পরিবহনের বাসটির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা লেগুনার সংঘর্ষ হলে মুহূর্তেই যানবাহন দুটি দুমড়েমুচড়ে যায়। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় লেগুনাটি। লেগুনায় থাকা যাত্রীদের অধিকাংশ গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায়। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী রেদোয়ান বলেন, ‘ঈগল পরিবহনের বাসগুলো প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। আজও অতিরিক্ত গতির কারণেই এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।’
এই বিষয়ে কর্ণফুলী ক্রসিং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হেলাল উদ্দীন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, হাসপাতালে আনার পর এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ২০ জন চিকিৎসাধীন। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরেছেন ৩৬ বাংলাদেশি যুবক। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় ভারতের পেট্রাপোল চেকপোস্ট দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় ভারতীয় পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শেরপুরে তিনটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে শেরপুর-ধুনট আঞ্চলিক সড়কের শুভগাছা আকন্দপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে লক্ষ্মীপুরে গাছ ও বাঁশের গুঁড়ি ফেলে রায়পুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। রায়পুর উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের গাছিরহাট এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার এই বিক্ষোভ হয়। এতে এক ঘণ্টা ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।১ ঘণ্টা আগে
ফেনীতে ঈদুল আজহার দিন কোরবানির পশু জবাই ও মাংস কাটতে গিয়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। এর মধ্যে হাতের রগ কেটে যাওয়া ও গুরুতর জখম হওয়া অন্তত ২০ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) পাঠানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আহত ব্যক্তিরা...২ ঘণ্টা আগে