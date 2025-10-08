ওমানে মাইক্রোবাসের সঙ্গে ফিশিং কন্টেইনার ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৮ বাংলাদেশি: দূতাবাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আট বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেলে রাজধানী মাসকাট থেকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দূরে দুকুম সিদরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) আসাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রথম সচিব (শ্রম) আসাদুল হক বাসসকে জানান, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ৯ বাংলাদেশি শ্রমিককে নিয়ে মাইক্রোবাসের চালক দুকুম সিদরার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বেলা ৩টার দিকে ঘটনাস্থলে তাঁদের মাইক্রোবাসটি বড় ফিশিং কনটেইনার ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই আটজন নিহত হন এবং চালক গুরুতর আহত হন। আহত চালককে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দূতাবাস কর্মকর্তা আরও জানান, এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশ চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা।
স্বজনদের বরাতে সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মংচিংনু মারমা আজকের পত্রিকাকে জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সারিকাইত ইউনিয়নের বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন আমিন সওদাগর, আরজু, রকি, বাবলু, শাহাবউদ্দিন, জুয়েল, রনি ও রাউজানের আলাউদ্দিন।
বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, দূতাবাসের কর্মকর্তা দুর্ঘটনাস্থলে আছেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছেন। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ স্থানীয় হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ওমানে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে এ দুর্ঘটনা গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে। নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আট বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেলে রাজধানী মাসকাট থেকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দূরে দুকুম সিদরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) আসাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
প্রথম সচিব (শ্রম) আসাদুল হক বাসসকে জানান, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ৯ বাংলাদেশি শ্রমিককে নিয়ে মাইক্রোবাসের চালক দুকুম সিদরার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বেলা ৩টার দিকে ঘটনাস্থলে তাঁদের মাইক্রোবাসটি বড় ফিশিং কনটেইনার ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই আটজন নিহত হন এবং চালক গুরুতর আহত হন। আহত চালককে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দূতাবাস কর্মকর্তা আরও জানান, এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশ চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা।
স্বজনদের বরাতে সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মংচিংনু মারমা আজকের পত্রিকাকে জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সারিকাইত ইউনিয়নের বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন আমিন সওদাগর, আরজু, রকি, বাবলু, শাহাবউদ্দিন, জুয়েল, রনি ও রাউজানের আলাউদ্দিন।
বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, দূতাবাসের কর্মকর্তা দুর্ঘটনাস্থলে আছেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছেন। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ স্থানীয় হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ওমানে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে এ দুর্ঘটনা গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে। নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা হয়েছে ১০ কেজি মা ইলিশ ও ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল।২০ মিনিট আগে
খুলনায় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতা ও এপিসি ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান শেখ বাহারুল আলমের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের অভিযোগ করেছেন তাঁর দুই মেয়ে শেখ তামান্না আলম ও শেখ তাসনুভা আলম।২২ মিনিট আগে
পটুয়াখালীতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৮ সিপিসি-১ ক্যাম্পে ঘুমন্ত অবস্থায় মনিরুজ্জামান (৩০) নামের এক র্যাব সদস্য মারা গেছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ব্যারাক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।২৯ মিনিট আগে
রাজশাহীর পবার বায়া এলাকায় হিমাগারে ডেকে নিয়ে তিনজনকে নির্যাতনের মামলায় জামিন পেয়েছেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী সরকারের তিন ছেলে-মেয়ে। এ নিয়ে হতাশ বাদীপক্ষ। তাদের অভিযোগ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামলায় দুর্বল ধারা বসিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে