Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় ডেঙ্গুতে ২, হামে ১ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় ডেঙ্গুতে ২, হামে ১ জনের মৃত্যু
ফাইল ছবি

খুলনা বিভাগে ডেঙ্গু ও হামের উপদ্রব অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

আজ শনিবার খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. শেখ মো. মোশাররফ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ১৪৫ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন।

এদের মধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সর্বোচ্চ ৮৫ জন এবং খুলনা জেলা হাসপাতালে ৪৪ জন রোগী ভর্তি হন। ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে প্রাণ হারানো ২ জন রোগীই খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বর্তমানে বিভাগের হাসপাতালগুলোয় মোট ৬৪৯ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত খুলনা বিভাগে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩২২ জনে এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৯ জন।

অন্যদিকে, বিভাগের হামসংক্রান্ত পৃথক প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে নতুন করে ৩৩ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এ সময় খুলনা জেলায় সন্দেহভাজন হামে আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত বিভাগে মোট ১০ হাজার ৮৯ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী চিহ্নিত হয়েছেন, যার মধ্যে নিশ্চিত হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৬৫ জন। আর সন্দেহভাজন হামে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ জনে।

বিষয়:

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