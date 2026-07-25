সীতাকুণ্ড মহাসড়কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করল পুলিশ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল হাজারো ইয়াবা বড়ি। যানবাহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে অধিকাংশ ইয়াবা গুঁড়ো হয়ে যাওয়ায় কালো পিচঢালা সড়ক হলুদাভ রং ধারণ করে। সড়কজুড়ে ইয়াবা পড়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক জনতা সেখানে ভিড় করেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ ভাঙা ইয়াবা উদ্ধার করে।
শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেল পৌনে ৬টার দিকে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের নুনাছড়া বটতলা এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সীতাকুণ্ড থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, মহাসড়কের মাঝখান থেকে দুই পাশজুড়ে ইয়াবার গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিল। তাঁদের ধারণা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়াতে মাদক পাচারকারীরা যাত্রীবাহী কোনো বাস থেকে ইয়াবাগুলো মহাসড়কে ফেলে দেয়। তাঁদের মতে, সড়কে পাঁচ হাজারেরও বেশি ইয়াবা বড়ি ছড়িয়ে থাকতে পারে।
পুলিশ জানায়, মহাসড়কে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ ইয়াবা বড়ি যানবাহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে গুঁড়ো হয়ে গেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় ২২০ গ্রাম ওজনের ভাঙা ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে, যা প্রায় তিন হাজার ইয়াবা বড়ির সমপরিমাণ হতে পারে। তবে কে বা কারা এসব ইয়াবা মহাসড়কে ফেলে গেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, ‘কে বা কারা মহাসড়কে ইয়াবা বড়িগুলো ফেলে গেছে, তা উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে মাদক পাচারকারীরা ইয়াবাগুলো মহাসড়কে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা করা হয়েছে।’
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