Ajker Patrika
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নাটোর

মধ্যরাতে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় টিকটকার তরুণী নিহত

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
মধ্যরাতে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় টিকটকার তরুণী নিহত
দুর্ঘটনায় নিহত আফরিন জাহান মেধা। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের বড়াইগ্রামে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মধ্যরাতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আফরিন জাহান মেধা (১৯) নামে এক টিকটকার তরুণী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত ২টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে আগ্রাণ সুতিরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আফরিন জাহান মেধা বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার কামারপাড়া গ্রামের মিল্টন হোসেনের মেয়ে।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর বটতলা এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মেহেদী হাসান (২১) ও একই এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে পলক (২০)। তাঁদের নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, নিহত তরুণীর সঙ্গে আহত দুই যুবকের টিকটকের মাধ্যমে পরিচয় হয়। পরে মেসেঞ্জারে যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁরা গুরুদাসপুরে আসেন। রাতে গুরুদাসপুর থেকে ওই তরুণীসহ তিনজন মোটরসাইকেলে বনপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত যানবাহনের চাপায় ঘটনাস্থলেই ওই তরুণী নিহত হন।

তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

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