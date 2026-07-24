চালে উঠে পেয়ারা পাড়ছিলেন যুবক, বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় পেয়ারা পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ধনপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আকাশ মিয়া (২৭) ওই গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে বারান্দার চালে উঠে পেয়ারা পাড়ছিলেন আকাশ। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে বিদ্যুতায়িত হন। পরে তিনি চাল থেকে নিচে পড়ে যান। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক পার্থ সরকার বলেন, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে যায়। যেহেতু ঘটনাটি বারহাট্টা থানা এলাকায় ঘটেছে, তাই পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা বারহাট্টা থানা গ্রহণ করবে।’
আজ দুপুরে বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম বলেন, ‘আকাশের মরদেহ এখনো মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
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