কোচিং-নির্ভরতা কমাতে স্কুলের আগে-পরে বিশেষ ক্লাসের পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর

কোচিং-নির্ভরতা কমাতে স্কুল সময়ের আগে-পরে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন তিনি। আজ শুক্রবার চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার মনোহরপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী আয়োজিত শিক্ষক সমাবেশ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব বলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সময়সূচির আগে অথবা পরে বিশেষ ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করে কোচিং পদ্ধতির প্রতি শিক্ষার্থীদের নির্ভরতা কমানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে নিজ নিজ এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠদান করা যায়।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। শিক্ষকদের শূন্য পদও পূরণ করতে হবে। ১০ বছর ধরে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদোন্নতি নিয়ে ঝুলে থাকা মামলার জট ইতিমধ্যে সমাধানের পথে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এনটিআরসির সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা যাতে সহজে নিজ নিজ এলাকায় নিয়োগ পান, সে লক্ষ্যেও নির্দেশনার কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি বলেন, এনটিআরসির সুপারিশসংক্রান্ত সনদ নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হলে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ তাঁদের নিয়োগ দিতে বাধ্য থাকবে।
কচুয়াকে শিক্ষার মডেল হিসেবে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী ২০২৭ সালের এসএসসির চূড়ান্ত পরীক্ষার কয়েক মাস আগে ওই পরীক্ষার আদলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।
শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থারও পরামর্শ দেন শিক্ষামন্ত্রী। উপজেলাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠনের কথা জানান তিনি। ওই কমিটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষকের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবে বলেও উল্লেখ করেন।
শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যার পর যেন নিজ নিজ পড়ার টেবিলের পরিবর্তে অন্যত্র অযথা ঘোরাফেরা করতে না পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষকদের নির্দেশনা দেন মন্ত্রী।
অনুষ্ঠানে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ জিয়াউর রহমান বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা, ক্রীড়া ও ধর্মচর্চার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি শিক্ষকদের এ তিন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন। জেলা প্রশাসকের ভাষ্য, এ তিন বিষয় গুরুত্ব পেলে শিক্ষার্থীরা মাদক ও কিশোর গ্যাং থেকে দূরে থেকে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে।
মনোহরপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ খোরশেদ আলম মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ জিয়াউর রহমান, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আহসান পারভেজ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু নাছির, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলী আশ্রাফ, কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. খায়রুল আবেদীন স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ এলাহী সুভাষ।
মতবিনিময় সভায় কচুয়া উপজেলার সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন হাজারের বেশি শিক্ষক অংশ নেন।
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