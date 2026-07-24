Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

ইনডাকশন চুলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
ইনডাকশন চুলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্বজনদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলা ইউনিয়নে ইনডাকশন চুলায় ভাত রান্না করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নাসিমা বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার শহিমের স্ত্রী। আজ শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের মেয়ে মাইশা আক্তার বলেন, ‘সকালে আমি পড়াশোনা করছিলাম। আম্মু ইনডাকশন চুলায় ভাত রান্না করছিল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি, আম্মু মেঝেতে পড়ে আছে। আম্মুকে দ্রুত হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জানান, তিনি আগেই মারা গেছেন।’

পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সৌরভ জানান, বিদ্যুতায়িত এক নারীকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

পঞ্চগড়বিদ্যুতায়িতগৃহবধূজেলার খবররংপুর বিভাগ
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