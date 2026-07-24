আর্জেন্টাইন সাংবাদিকের পোস্ট শেয়ার করে মেসির স্ত্রীর বিপজ্জনক পোস্ট

১৯ জুলাই নিউজার্সিতে ফাইনাল শেষে ক্যামেরার লেন্স যখন ঘোরানো হলো লিওনেল মেসির দিকে, তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে ঝরতে থাকে পানি। টানা দুইবার শিরোপা ধরে রাখার এত কাছাকাছি গিয়েও শিরোপা ধরে না রাখতে পারায় তাঁর গভীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে এখানেই। তবে সব সময় তো বাইরের অবস্থা থেকে পুরোটা বোঝা যায় না। বাস্তবে সেই ক্ষতটা নিঃসন্দেহে আরও বড়। এই কঠিন সময়ে মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো দিয়েছেন এক বিপজ্জনক পোস্ট।
স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে এমনিতেই শোকে কাতর আর্জেন্টিনা। তার ওপর সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে একের পর এক বিতর্কিত ঘটনা। বিশেষ করে ফাইনালের আগে মেসির ড্রেসিংরুমে বলা কথাকে অতিরঞ্জিত করে নেটিজেনদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এমন সময় আর্জেন্টিনার নারী সাংবাদিক কনি আনসালদির এক পোস্ট শেয়ার দিয়েছেন রোকুজ্জো। মেসির স্ত্রীর শেয়ার করা পোস্টের বক্তব্যটা এরকম, ‘আর্জেন্টিনা দল পরিবারের মতো। আমরা একে অপরকে গালি দিতেই পারি। কিন্তু বাইরের কেউ যদি এসে আমাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে, তাহলে তাদের কলিজা খেয়ে ফেলব।’
সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে মেসি চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও ৮ ম্যাচে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার করেছেন ১২ অ্যাসিস্ট। দিয়েগো ম্যারাডোনার বিশ্বকাপে ছিল ৮ অ্যাসিস্ট। সব মিলিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপে ২১ গোল করে দুইয়ে মেসি। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পের গোল ২২। তবে ফাইনালে মেসিকে এক রকম বোতলবন্দীই করে রাখা হয়েছে।
এমন টালমাটাল অবস্থায় মেসির পাশে দাঁড়িয়েছেন রোকুজ্জো। গত সোমবার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে মেসির স্ত্রী পোস্ট দিয়েছিলেন, ‘সব সময় তুমি সেরা। যাই ঘটুক না কেন, তুমি হাল ছাড়নি। শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত নিজের সর্বস্ব দিয়েছ। দুঃসময়ে বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর মনোবল তোমাকে অনন্য করে তুলেছে।’
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল পুনরায় হওয়ার দাবিতে যে পিটিশন বের করা হয়েছে, তাতে ৬২ হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছেন বলে শোনা গেছে। এমনকি আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ থেকে বের করে দেওয়ারও পিটিশন করা হয়েছে। এখানে আড়াই কোটির বেশি স্বাক্ষর এসেছে। এ ছাড়া, খেলোয়াড়দের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই কি দল ফাইনালে এমন খেলেছে—দেশে ফেরার পর এমন কথা শোনার পর খেপে গিয়েছিলেন স্কালোনি। কনি আনসালদির যে পুরোনো পোস্টটা মেসির স্ত্রী নতুন করে শেয়ার করেছেন, তা আসলেই ইঙ্গিতপূর্ণ।
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