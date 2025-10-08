Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চাকসুর শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার, ১২ মাসে ৩৩ দফা প্রতিশ্রুতি

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ২০
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোটের ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। ‘স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়তে আমরা ঐক্যবদ্ধ’ স্লোগানে জোটটি ৯টি ফোকাস পয়েন্ট ও ১২ মাসে ৩৩ দফা সংস্কারের রূপরেখা তুলে ধরেছে।

আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহিম হোসেন রনি।

৩৩ দফা হলো—আবাসনসংকট নিরসন ও উন্নয়ন; শাটলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন; নিরাপদ বাস সার্ভিস; সুলভমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ; সেশনজট নিরসন করা; কটেজ-মেসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সুবিধা; নিয়মিত চাকসু নির্বাচন; ফ্যাসিবাদের দোসরমুক্ত ক্যাম্পাস বিনির্মাণ; মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ধারণ; মাতৃত্বকালীন ছুটি ও নারীবান্ধব কমনরুম; যৌন হয়রানি ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধ; শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; গবেষণায় উৎসাহ ও বরাদ্দ বৃদ্ধি; শিক্ষার্থীবান্ধব লাইব্রেরি; মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ; সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত চিকিৎসাসেবা; নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরণ; গ্রিন ক্যাম্পাস; নারীবান্ধব ক্যাম্পাস; হল ও ফ্যাকাল্টিভিত্তিক সমস্যা সমাধান; প্রেয়ার রুম উন্নয়ন; সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ও সব জাতিগোষ্ঠীর অধিকার; অটোমেশন পদ্ধতি চালুকরণ; উচ্চশিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার ও শিক্ষাবৃত্তি; টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটরিয়াম নির্মাণ; শরীরচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি; লিগ্যাল এইড সেল গঠন; অফিশিয়াল ই-মেইলের সহজলভ্যতা; অ্যালামনাইদের সঙ্গে সমন্বয়; মেন্টাল হেলথ কাউন্সিল এবং অন-ক্যাম্পাস জব চালু করা।

এ ছাড়া ৯টি ফোকাস পয়েন্ট রেখেছে প্যানেলটি। এগুলো হলো—আবাসন; যাতায়াত; স্বাস্থ্যসম্মত খাবার; নিরাপদ ও গ্রিন ক্যাম্পাস; সেশনজট নিরসন; অটোমেশন; শিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার; নারীবান্ধব ক্যাম্পাস এবং ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম।

জানতে চাইলে ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মৌলিক সমস্যা ও প্রত্যাশাগুলো ইশতেহারে তুলে ধরেছি। আমরা ১২ মাসে ৩৩টি দফা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করব। তবে এর মধ্যে ৯টি পয়েন্টকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেব।

‘আমরা রাজনীতি নয়, নীতি ও ন্যায়ের শিক্ষার্থীবান্ধব ঐক্য গড়ে তুলতে চাই। এই ইশতেহারের প্রতিটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নির্বাচিত হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজগুলো করার চেষ্টা করব।’

উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চাকসু নির্বাচন। এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাঁচটি ভবনে ১৫টি হলের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বিষয়:

চবিজেলার খবরশিবিরইশতেহারচাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তিন বছরের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তিন বছরের কারাদণ্ড

দুর্ঘটনায় হেফাজত নেতা নিহত, চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণ দাবিতে সড়ক অবরোধ

দুর্ঘটনায় হেফাজত নেতা নিহত, চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণ দাবিতে সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত ঘর থেকে টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত ঘর থেকে টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার

সন্ধ্যা হলেই আমন খেতে চলে আসে বন্য হাতির পাল, দিশেহারা কৃষক

সন্ধ্যা হলেই আমন খেতে চলে আসে বন্য হাতির পাল, দিশেহারা কৃষক