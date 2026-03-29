Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন, ৩০ পরিবারের সব পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন, ৩০ পরিবারের সব পুড়ে ছাই
রাত ৮টার দিকে নগরীর রেললাইন-সংলগ্ন ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরের ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন লেগে পুড়ে গেছে প্রায় ৩০টি কাঁচা-পাকা ঘর। আগুনে কেউ হতাহত না হলেও ঘরের সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জাকির হোসেন রোডের ইস্পাহানী গেট-সংলগ্ন এই বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানিয়েছে, আগুন লাগার খবর পেয়ে আগ্রাবাদ স্টেশন থেকে দুটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরে জানানো হবে।

কলোনির একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, কলোনির একটি বাসার চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর মুহূর্তেই সেই আগুন আশপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার পর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে ঘরগুলো আগুনে জ্বলছিল। কলোনিতে নিম্ন আয়ের ৩০টি পরিবার বাস করত।

চট্টগ্রাম জেলা | বস্তি | আগুন | চট্টগ্রাম বিভাগ | অগ্নিকাণ্ড | জেলার খবর
৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

অফিসে অবস্থান ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ নির্দেশনা

অফিসে অবস্থান ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ নির্দেশনা

মান্দায় জ্বালানি তেল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ

মান্দায় জ্বালানি তেল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা আ.লীগ নেতার, 'সুবিধাবাদী' বললেন নেতা-কর্মীরা

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা আ.লীগ নেতার, ‘সুবিধাবাদী’ বললেন নেতা-কর্মীরা

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

চট্টগ্রামে ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন, ৩০ পরিবারের সব পুড়ে ছাই

চট্টগ্রামে ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন, ৩০ পরিবারের সব পুড়ে ছাই