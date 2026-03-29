চট্টগ্রামে ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন, ৩০ পরিবারের সব পুড়ে ছাই

চট্টগ্রাম নগরের ইস্পাহানী বস্তিতে আগুন লেগে পুড়ে গেছে প্রায় ৩০টি কাঁচা-পাকা ঘর। আগুনে কেউ হতাহত না হলেও ঘরের সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জাকির হোসেন রোডের ইস্পাহানী গেট-সংলগ্ন এই বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিসের বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানিয়েছে, আগুন লাগার খবর পেয়ে আগ্রাবাদ স্টেশন থেকে দুটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরে জানানো হবে।
কলোনির একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, কলোনির একটি বাসার চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর মুহূর্তেই সেই আগুন আশপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার পর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে ঘরগুলো আগুনে জ্বলছিল। কলোনিতে নিম্ন আয়ের ৩০টি পরিবার বাস করত।
