চট্টগ্রামে কারখানায় ৮ ঘণ্টা ধরে জ্বলছে আগুন, হঠাৎ নামল বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) দুটি কারখানায় ৮ ঘণ্টা ধরে জ্বলছে আগুন। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কোনো লক্ষ্মণ নেই। আগুন আরও বাড়ছে। পাশের কারখানায় ছড়িয়ে পড়েছে।
ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনী মিলে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। দীর্ঘ সময়ের শ্রমে তারা অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এ অবস্থায় আচমকা আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে ওই এলাকায়। একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে বলে জানান ঘটনাস্থলে থাকা ব্যক্তিরা।
পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম জানান, হঠাৎ বৃষ্টি নামায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে দক্ষিণ হালিশহরে অবস্থিত ৯ তলা ভবনটিতে আগুন লাগে। সেটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট কাজ করছে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয়। পরে আরও চারটি ইউনিট যোগ দেয় বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।
অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আলী ফখরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো ভবনের সবকটি ফ্লোর তাঁদের। ওপরের দিকের ফ্লোরে লাগা আগুন নিচের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে। তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানাতে পারেননি তিনি।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপপরিচালক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, বেলা ২টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। সাততলা একটি ভবনের পাঁচ, ছয় ও সাততলায় আগুন লাগে।
অন্যদিকে ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামির হোসেন বলেন, ইপিজেডের ভেতরে একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। সেখানে মেডিকেল অ্যাকসেসরিজ তৈরি হতো। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।
