হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভোটকেন্দ্রে আহত যুবদল নেতা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভোটকেন্দ্রে এসেছেন কামরুল হাসান বাপ্পি নামের এক যুবক। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার মলিয়াইশ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে তিনি ভোট দেন।
জানা গেছে, কিছুদিন আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বাপ্পি। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকলেও ভোটাধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি তিনি। স্বজন ও সহকর্মীদের সহায়তায় হাসপাতালের বেডে শুয়েই কেন্দ্রে এসে ভোট দেন।
কামরুল হাসান বাপ্পি মিঠানালা ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেন, ‘হাসপাতালে শুয়ে থাকলেও মন পড়ে ছিল ভোটের মাঠে। অনেকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু মন মানেনি। তাই বেড নিয়ে এসে ভোট দিয়েছি। ধানের শীষের জয় হবে, ইনশা আল্লাহ।’
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক সরোয়ার উদ্দিন সেলিম বলেন, ‘বাপ্পি দলনিষ্ঠ একজন কর্মী। অসুস্থ থাকার পরও তাকে থামানো যায়নি। আমাদের সহযোগিতায় সে ভোট দিতে পেরেছে।’
মলিয়াইশ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহ আলম জানান, একজন অসুস্থ ভোটার বেডে শুয়ে কেন্দ্রে আসেন। পরে চারজনের সহায়তায় তাঁকে কেন্দ্রে তোলা হয় এবং তিনি ভোট দেন। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪ হাজার ৯৩১ জন। দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পড়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে।
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানা এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে বিএনপির ধানের শীষ ও ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।২৩ মিনিট আগে
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। এই আসনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।৩৪ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলার একটি কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের পর সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।৪০ মিনিট আগে
ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের ৬টি সংসদীয় আসনের কেন্দ্রগুলোতে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে এখন ফলাফলের অপেক্ষায় প্রার্থী–সমর্থকেরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে গণনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে