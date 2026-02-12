Ajker Patrika
কুমিল্লা

ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা

দেবীদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৪২
ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা
জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। এই আসনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

লাইভে জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দেবিদ্বারবাসী, আপনারা দেখেছেন আমাদের বড়শালঘর, ইউছুফপুর, রসুলপুর, সুবিল, মাশিকাড়া, ফতেহাবাদ ইউনিয়নে অনিয়ম হয়েছে, ভোট কারচুপি হয়েছে, ব্যালট ছিনতাই করা হয়েছে, আমার এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে রক্তাক্ত করা হয়েছে।’

জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মী যারা কেন্দ্রে যেতে চেয়েছে, তাদের মারধর করা হয়েছে। বাড়ি বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে। সারা দিন কিনেছে, এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে নিজেরা নিজেরা ভোট কাটতেছে। প্রশাসন আমাদের কোনো রকমের সহযোগিতা করে নাই। এমতাবস্থায় আমি ভোট বর্জনের ঘোষণা করছি।’

বিষয়:

কুমিল্লাফেসবুককুমিল্লা সদরভোটজেলার খবরভোটারহাসনাত আবদুল্লাহগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

ঝালকাঠিতে জাল ভোটের চেষ্টা: নারীর দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা

ঝালকাঠিতে জাল ভোটের চেষ্টা: নারীর দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা

ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা

ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা