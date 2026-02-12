ফেসবুক লাইভে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী জসিমের ভোট বর্জনের ঘোষণা

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। এই আসনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।
লাইভে জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দেবিদ্বারবাসী, আপনারা দেখেছেন আমাদের বড়শালঘর, ইউছুফপুর, রসুলপুর, সুবিল, মাশিকাড়া, ফতেহাবাদ ইউনিয়নে অনিয়ম হয়েছে, ভোট কারচুপি হয়েছে, ব্যালট ছিনতাই করা হয়েছে, আমার এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে রক্তাক্ত করা হয়েছে।’
জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মী যারা কেন্দ্রে যেতে চেয়েছে, তাদের মারধর করা হয়েছে। বাড়ি বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে। সারা দিন কিনেছে, এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে নিজেরা নিজেরা ভোট কাটতেছে। প্রশাসন আমাদের কোনো রকমের সহযোগিতা করে নাই। এমতাবস্থায় আমি ভোট বর্জনের ঘোষণা করছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয়েছে। তবে ভোটারের চাপ না থাকায় ভোটকক্ষে এক প্রার্থীর এজেন্টকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেছে।১ সেকেন্ড আগে
ঝালকাঠির নলছিটিতে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা করায় ছাবিনা বেগম (৩৪) নামের এক নারীকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সে সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তাঁকে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।১ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানা এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে বিএনপির ধানের শীষ ও ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।২৩ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলার একটি কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের পর সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।৪০ মিনিট আগে