বরিশাল

ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ভোলা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানা এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে বিএনপির ধানের শীষ ও ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন ।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে শশীভূষণ থানা এলাকার আঞ্জুরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের সামনের রাস্তার পাশে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, বিএনপি ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সকাল থেকেই কেন্দ্রের মাঠের পাশে অবস্থান করছিলেন। বেলা প্রায় ২টার দিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আব্দুল মমিন কাশেম ও হাসানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয় স্থানীয় বিএনপির নেতা আকবর পালোয়ান ও মামুন হাওলাদারের। একপর্যায়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালান। পরে তাদের প্রতিহত করেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে উভয় পক্ষের চারজন আহত হন।

শশীভূষণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম জানান, কেন্দ্রের বাইরে সংঘর্ষ হয়েছে। পরে আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বিষয়:

ভোলাচরফ্যাশনসংঘর্ষবরিশাল বিভাগবরিশালভোলা সদর
