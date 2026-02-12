ভোলায় ধানের শীষ ও হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানা এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে বিএনপির ধানের শীষ ও ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন ।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে শশীভূষণ থানা এলাকার আঞ্জুরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের সামনের রাস্তার পাশে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, বিএনপি ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সকাল থেকেই কেন্দ্রের মাঠের পাশে অবস্থান করছিলেন। বেলা প্রায় ২টার দিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আব্দুল মমিন কাশেম ও হাসানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয় স্থানীয় বিএনপির নেতা আকবর পালোয়ান ও মামুন হাওলাদারের। একপর্যায়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালান। পরে তাদের প্রতিহত করেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে উভয় পক্ষের চারজন আহত হন।
শশীভূষণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম জানান, কেন্দ্রের বাইরে সংঘর্ষ হয়েছে। পরে আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টায় ফেসবুক লাইভে এসে তিনি ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। এই আসনে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।৩৪ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলার একটি কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের পর সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের ৬টি সংসদীয় আসনের কেন্দ্রগুলোতে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে এখন ফলাফলের অপেক্ষায় প্রার্থী–সমর্থকেরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে গণনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা, কর্ণফুলী) আসনে ইসলামী ফ্রন্টের মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী এস এম শাহজাহানের সমর্থকদের ওপর বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকেরা হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থীর দুজন পোলিং এজেন্টসহ ছয়জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে