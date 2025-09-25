Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, ভোগান্তি দূরপাল্লার যাত্রীদের

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে আধা বেলা সড়ক অবরোধ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবরোধের কারণে জেলায় দূরপাল্লার সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। তবে এখন পর্যন্ত কোথাও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘জনজীবনে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সে জন্য আমরা মাঠে আছি। সকালে অবরোধকারীরা বিভিন্ন সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশের সতর্কতার কারণে তারা সফল হতে পারেনি।’

বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ওই শিশুকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গতকাল সেনাবাহিনীর সহায়তায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিষয়:

স্কুলছাত্রীধর্ষণঅবরোধখাগড়াছড়ি সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

রুমে এসো, বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব—ছাত্রীদের বলতেন স্বামী চৈতন্যানন্দ

লাদাখের আন্দোলনের নেপথ্যে ‘থ্রি ইডিয়টস’র সেই ফুনসুখ ওয়াংড়ু!

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

কারওয়ান বাজারে কাভার্ড ভ্যান চাপায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

কারওয়ান বাজারে কাভার্ড ভ্যান চাপায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, ভোগান্তি দূরপাল্লার যাত্রীদের

ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, ভোগান্তি দূরপাল্লার যাত্রীদের

নেত্রকোনা-সিধলি সড়ক বেহাল, প্রতিদিন দুর্ভোগ হাজারো মানুষের

নেত্রকোনা-সিধলি সড়ক বেহাল, প্রতিদিন দুর্ভোগ হাজারো মানুষের

ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী