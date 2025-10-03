Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কে ঝরল দুই যুবকের প্রাণ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে ও গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পৃথক স্থানে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকেরা হলেন সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর বাঁশবাড়ি এলাকার আব্দুল হাদি দুলালের ছেলে আবদুল খালেক (৩০) এবং একই উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকার সোনা মিয়ার ছেলে সাহাব উদ্দিন (৩৫)।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, আজ সকাল ৯টায় মহাসড়কের ছোট কুমিরা ইলিয়াস পেট্রলপাম্পের কাছ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন আরোহী আবদুল খালেক। এ সময় চয়েজ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস অন্য একটি বাস ওভারটেক করতে গিয়ে সাইকেল আরোহী আবদুল খালেককে চাপা দেয়। এতে বাসচাপায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। আবদুল খালেককে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গতকাল রাতে মহাসড়কে ফৌজদারহাট ট্রাফিক অফিস এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় উল্টো পথে আসা একটি ট্রাক পথচারী সাহাব উদ্দিনকে চাপা দেয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত দুই যুবকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু