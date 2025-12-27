Ajker Patrika
রাজনীতি

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৩
ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে আসেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। কোকোর কবরের পাশে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর সূরা ফাতিহা ও দরুদ পাঠ করে ভাইয়ের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন তিনি।

২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মালয়েশিয়ায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান আরাফাত রহমান কোকো। ওই সময়ে লন্ডনে নির্বাসিত ছিলেন তারেক রহমান।

শ্বশুর সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারতে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্বশুর সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারতে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এক দিন পরে কোকোর মরদেহ দেশে এনে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কোকোর কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান বনানীর সামরিক কবরস্থানে যান। সেখানে তাঁর শ্বশুর সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারত করেন। সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন তারেক রহমান।

বিএনপিতে যোগ দিলেন রাশেদ খান, প্রার্থী ঘোষণা করলেন মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩২
মো. রাশেদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
মো. রাশেদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিলেন রাশেদ খান। আজ শনিবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বিএনপিতে যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন রাশেদ খান।

সংবাদ সম্মেলনে রাশেদ খানের বিএনপিতে যোগদানের খবর জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একইসঙ্গে বিএনপি থেকে তাঁর মনোনয়নেরও ঘোষণা দেন।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিএনপিতে যোগদানের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রাশেদ খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বিএনপির কার্যালয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করব।’

হাদি আমাদের ভাই, তাঁর লড়াই ও আমাদের লড়াই এক: বিএনপি নেতা সোহেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৪
হাদি আমাদের ভাই, তাঁর লড়াই, আমাদের লড়াই এক: বিএনপি নেতা সোহেল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-ঊন নবী খান সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাদি আমাদের ভাই, তাঁর লড়াই, আমাদের লড়াই এক: বিএনপি নেতা সোহেল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-ঊন নবী খান সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেছেন, ‘হাদি আমাদের ভাই, হাদির লড়াই আর আমাদের লড়াই এক লড়াই। এ লড়াই হচ্ছে, এই দেশ পৃথিবীর বুকে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।’

আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন হাবিব উন নবী খান সোহেল।

সোহেল বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি আমাদের নেতা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে শায়িত হাদির সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল দুই বীর যেন একজন অপরজনের পাশে দাঁড়িয়ে। হাদি আমাদের ভাই। হাদির লড়াই আমাদের লড়াই।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের জাতীয়তাবাদী আরেক কবি, আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের আরেক ঠিকানা কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন তারেক রহমান। আমাদের কবি নজরুল যেমন চেতনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমনিভাবে হাদি আমাদের জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের সাহসী ঠিকানা, সাহসী বাতিঘর হয়ে আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে থাকবে। অবশ্যই সেই ঠিকানার মতোই আমাদের নেতা তারেক রহমান বাংলাদেশকে নিয়ে যাবেন এমন একটি জায়গায়, যে বাংলাদেশকে দেখে সবাই স্যালুট দেবে, যে বাংলাদেশের অগ্রগতি দেখে সবাই সম্মান দেখাবে এবং কৌতূহলের সঙ্গে দেখবে কীভাবে একজন নেতা, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা একটি দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। দেশকে উন্নয়নের কোন শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার উদাহরণ তৈরি করবেন আমাদের নেতা তারেক রহমান।’

ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি পাওয়ার প্রক্রিয়া সারলেন তারেক রহমান ও জাইমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৯
ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তাঁর মেয়ে জাইমা রহমানও দুই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।

আজ শনিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রথমে জাইমা রহমান এবং পরে তারেক রহমান ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম এ এস এম হুমায়ুন কবীর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভোটার হওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, তারেক রহমান ও জাইমা রহমানের ভোটার হওয়ার নথি আগামীকাল রোববার কমিশনে উপস্থাপন করা হবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ শনিবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান সচিব।

সচিব আরও বলেন, ‘তারেক রহমান ও তাঁর মেয়ে জাইমা রহমান গুলশান এলাকায় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার হওয়ার নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। আজকেই হয়তো তাদের এনআইডি নম্বর দেওয়া হবে। কিন্তু তফসিল ঘোষণার পর ভোটার হওয়ার জন্য কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তাই আগামীকাল তাদের ভোটার হওয়ার নথি কমিশনে উপস্থাপন করা হবে।’

এনআইডি পেতে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৬
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করার ৫ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাবেন বলে জানিয়েছেন এনআইডি মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর। আজ শনিবার সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আমরা যতটুকু জেনেছি, তিনি অনলাইনে ফরম পূরণ করেছেন। এখন আমাদের কাছে এসে কেবল আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ স্ক্যান দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।’

এনআইডি ডিজি আরও বলেন, ‘এরপর সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর তথ্য সার্ভারে অনুসন্ধান করে দেখা হবে, সেটি কারও সঙ্গে মিলছে কি না। মিল না হলে ৫ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এনআইডি নম্বর জেনারেট হবে। এটি আমাদের কারও হাতে নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কাছ থেকেও এনআইডি বা স্মার্ট কার্ড নিতে পারবেন। আবার তাঁর মোবাইলে এসএমএস যাবে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।’

আজ দুপুরেই তারেক রহমানের নিবন্ধন সম্পন্ন করার কথা রয়েছে।

