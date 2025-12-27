Ajker Patrika

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জ ও ঘিওর প্রতিনিধি 
বিআইডব্লিউটিএর গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিআইডব্লিউটিএর গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচাঘাট এলাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি নবনির্মিত গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ট্রাক টার্মিনালসংলগ্ন গোডাউনটিতে আগুন লাগে। এতে গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়ে তিন পথচারী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ করেই গোডাউনের ভেতর থেকে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে আরিচাঘাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের সময় গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়লে তিন পথচারী আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত উথলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

মানিকগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল হামিদ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোডাউনটি বিআইডব্লিউটিএর মালামাল রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানানো হবে।

এদিকে আগুনের বিষয়ে কথা বলতে বিআইডব্লিউটিএর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

মানিকগঞ্জশিবালয়মানিকগঞ্জ সদরফায়ার সার্ভিসবিআইডব্লিউটিএ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

সম্পর্কিত

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ–আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ–আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে স্লিপারে আগুন দিয়েছেন একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া শহরের প্রধান প্রধান সড়কের অন্তত ১০ স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

আজ শনিবার বিকেলে বিএনপির মহাসচিব ওই আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই উপজেলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গফরগাঁও আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপজেলার শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে স্লিপারে আগুন দেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে আতঙ্কে পৌর শহরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন দোকানিরা।

এ বিষয়ে গফরগাঁও রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক আবুল বাশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেললাইনে আগুন দেওয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা চলছে।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে পৌর শহরের কয়েকটি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন।

বিষয়:

রেলপথবিএনপিআগুনগফরগাঁওময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

সম্পর্কিত

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২০
শাহবাগে শনিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগে শনিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ দাবির বিষয়ে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দাবি না মানলে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ‘যেকোনো মুহূর্তে’ ঘেরাও করা হতে পারে।

আজ শনিবার বিকেলে অবস্থান কর্মসূচি থেকে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

শাহবাগে কর্মসূচি চলাকালে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের উদ্দেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘যাঁরা ভাবছেন, কিছুদিন ক্ষমতায় থেকে বিদেশে পাড়ি জমাবেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন সফল হবে না। রক্তের সঙ্গে বেইমানি করলে এই জমিনেই আপনাদের বিচার করবে জনতা। হাদির খুনের বিচার না করে কাউকেই সেফ এক্সিট (নিরাপদ প্রস্থান) দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি বিবেচনায় যেকোনো মুহূর্তে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাওয়ের কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে।’

বিক্ষোভস্থল থেকে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০ শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলেও তাঁরা খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসার দাবি করা এই প্রশাসনের জন্য এটি চরম লজ্জার বিষয়।

উপদেষ্টাদের কাছে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা প্রশ্ন করেন, ‘হাদি হত্যার বিচারে কারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? যারা এই খুনের পেছনে রয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করুন। আমরা আপনাদের পাহারা দেব। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু বিচার করতে ব্যর্থ হলে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে একটি চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা হাদিকে মাথায় গুলি করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। তিন দিন পর ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

গত রোববার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে হাদির জানাজা হয়। জানাজা শেষে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিস্থলের পাশে দাফন করা হয়।

এর আগে ১৪ ডিসেম্বর ফয়সাল করিম মাসুদকে প্রধান আসামি করে পল্টন থানায় হাদি হত্যাচেষ্টার মামলা করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা আব্দুল্লাহ আল জাবের। হাদি মারা যাওয়ার পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপ নেয়।

এ মামলায় এ পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও প্রধান আসামি ফয়সাল ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের চালক আলমগীর শেখ এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক হত্যার বিচারের দাবিতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালন করেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শাহবাগে অবস্থান নেন তাঁরা। একপর্যায়ে রাতের দিকে ঘোষণা আসে, ওসমান হাদির খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগে অবরোধ কর্মসূচি চলবে।

১৭ বছর পর দেশে ফেরার দুদিন বাদে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ হাদির কবর জিয়ারত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তার আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শাহবাগ থেকে অবরোধ সরিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা।

কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পর দুপুর ১২টার দিকে আবারও শাহবাগে জড়ো হন তাঁরা।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগঢাকাউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

সম্পর্কিত

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের তালাইমারী মোড়ে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলছিল।

কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও জাতীয় যুবশক্তির নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। এ সময় আন্দোলনকারীরা আধিপত্যবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রুয়েটের শিক্ষার্থী রেদোয়ান সিদ্দিকী বলেন, শহীদ হাদির হত্যাকারীরা ইতিমধ্যে চিহ্নিত। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করা না হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এদিকে, সম্ভাব্য নিরাপত্তাঝুঁকি বিবেচনায় দুপুর থেকে রাজশাহী নগরের পদ্মা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ভারতের সহকারী হাইকমিশনারের কার্যালয় ও বাসভবন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিষয়:

শিক্ষার্থীহত্যারাজশাহী বিভাগজেলার খবরশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

সম্পর্কিত

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: সহযোগীসহ শুটার ঢাকাইয়া শামীম গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
শ্রমিক শক্তির নেতা মোতালেব শিকদারকে গুলির ঘটনায় আরও দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের পর আজ শনিবার খুলনায় র‍্যাব­-৬-এর সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
শ্রমিক শক্তির নেতা মোতালেব শিকদারকে গুলির ঘটনায় আরও দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের পর আজ শনিবার খুলনায় র‍্যাব­-৬-এর সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অঙ্গসংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় আহ্বায়ক মো. মোতালেব শিকদারকে গুলির মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। তাঁদের মধ্যে শামীম শিকদার ওরফে ডি কে শামীম ওরফে ঢাকাইয়া শামীম নামের এক যুবক রয়েছেন; যিনি মোতালেবকে গুলি করেছেন এবং একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাতে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার বসুপাড়া এলাকা থেকে শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই রাতে মাহদিন নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। এ নিয়ে গুলির ওই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে র‍্যাব জানিয়েছেন। তিনি মাদক ও মাদক বিক্রির টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিরোধের জেরে নিজেই মোতালেব শিকদারকে গুলি করেন।

খুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: যুবশক্তির সেই নেত্রী কারাগারেখুলনায় শ্রমিক শক্তির নেতাকে গুলি: যুবশক্তির সেই নেত্রী কারাগারে

আজ শনিবার দুপুরে খুলনায় র‍্যাব-৬-এর সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-৬-এর মুখপাত্র মেজর মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার পরপর র‍্যাব-৬-এর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এবং ঘটনাস্থলের আশপাশের ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা ভিডিও সংগ্রহ করে। পরে সেসব ভিডিও এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য পর্যালোচনা করে আমরা প্রাথমিকভাবে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করি।’

নাজমুল ইসলাম বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনার সন্দেহভাজন হিসেবে মো. আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে সোনাডাঙ্গা থানার বসুপাড়া এলাকা থেকে শামীম সরদার ও মাহদিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-৬-এর মুখপাত্র আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি নিজেই মোতালেব শিকদারের মাথায় গুলি করেছেন বলে র‍্যাবকে জানান।

খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধের ঘটনায় তরুণী আটকখুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধের ঘটনায় তরুণী আটক

গ্রেপ্তার শামীমের বরাতে নাজমুল ইসলাম বলেন, ঘটনার দিন গ্রেপ্তার তানিয়া তন্বীর বাসায় মাদকের কারবার ও অসামাজিক কার্যকলাপ হতো। ওই দিন সকাল ৭টার দিকে সন্ত্রাসী শামীম শিকদার ও তাঁর চার-পাঁচজন সহযোগী ওই ফ্ল্যাটে যান। এর আগে থেকেই ওই ফ্ল্যাটে মোতালেব শিকদার, তন্বী, তাঁর স্বামী তানভীর, তন্বীর বন্ধু ইমরান, আরিফ, ইফতি ও ইফতির এক চাচাতো ভাই উপস্থিত ছিলেন। এ সময় শামীম শিকদার ওই ফ্ল্যাটে থাকা তন্বী ও তাঁর সহযোগীদের কাছে থাকা মাদক এবং মাদক বিক্রির টাকার ভাগ চান। এ নিয়ে উভয় পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে শামীম তাঁর সঙ্গে থাকা পিস্তল দিয়ে মোতালেবকে গুলি করে পালিয়ে যান।

র‍্যাব কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম আরও বলেন, শামীম শিকদার সোনাডাঙ্গা এলাকার একজন অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে দস্যুতা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে। মোতালেবকে হত্যাচেষ্টার ঘটনাটি মূলত সোনাডাঙ্গা এলাকায় মাদক কারবার ও মাদক বিক্রির টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বলে জানা গেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধারেও চেষ্টা চলছে।

ফ্ল্যাটের ভেতর অন্তঃকোন্দলে এনসিপির মোতালেবকে গুলি, মাদক ও গুলির খোসা উদ্ধার: পুলিশফ্ল্যাটের ভেতর অন্তঃকোন্দলে এনসিপির মোতালেবকে গুলি, মাদক ও গুলির খোসা উদ্ধার: পুলিশ

২২ ডিসেম্বর সকালে নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকার আল আকসা মসজিদ সরণি রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলায় এনসিপির আরেক অঙ্গসংগঠন জাতীয় যুবশক্তির খুলনা জেলার যুগ্ম সদস্যসচিব তানিয়া তন্বীর ফ্ল্যাটে মোতালেবকে গুলির ঘটনা ঘটে। পুলিশ ওই দিন রাতেই তন্বীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার পরদিন ২৩ মঙ্গলবার দুপুরে মোতালেবের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন। তন্বী বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। মামলাটি থানা থেকে মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়।

খুলনা মহানগর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈয়মুর ইসলাম বলেন, মোতালেব শিকদার হত্যাচেষ্টা মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তরের পর তদন্ত কার্যক্রম অনেকটাই এগিয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গুলিঅপরাধগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগসন্ত্রাসীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

সম্পর্কিত

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

‘যেকোনো মুহূর্তে’ যমুনা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি ইনকিলাব মঞ্চের

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান