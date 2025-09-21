Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে জাল নোটসহ যুবলীগের কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে ওয়াকিটকি, প্রায় লাখ টাকার জাল নোটসহ এক যুবলীগের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তি হলেন মো. আজিম (৩০)। তিনি কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা হলেও নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজারে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৯৩ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ দুটি ওয়াকিটকি সেট জব্দ করা হয়।

ওসি বলেন, গ্রেপ্তার আজিম অবৈধ জাল নোট ব্যবসায়ী ও যুবলীগের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সহযোগী সোহাগের মাধ্যমে জাল নোটের ব্যবসায় জড়িত। এ সময় তাঁরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন।

বিষয়:

পুলিশগ্রেপ্তারজাল নোটচট্টগ্রাম বিভাগযুবলীগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট