চট্টগ্রামে জাল নোটসহ যুবলীগের কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ওয়াকিটকি, প্রায় লাখ টাকার জাল নোটসহ এক যুবলীগের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তি হলেন মো. আজিম (৩০)। তিনি কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা হলেও নগরের রেয়াজুদ্দিন বাজারে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৯৩ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ দুটি ওয়াকিটকি সেট জব্দ করা হয়।
ওসি বলেন, গ্রেপ্তার আজিম অবৈধ জাল নোট ব্যবসায়ী ও যুবলীগের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সহযোগী সোহাগের মাধ্যমে জাল নোটের ব্যবসায় জড়িত। এ সময় তাঁরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন।
