পুলিশের সোর্স হত্যা: শীর্ষ মাদক কারবারি ‘ডাইল করিম’সহ ৯ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পুলিশের সোর্স হত্যা: শীর্ষ মাদক কারবারি ‘ডাইল করিম’সহ ৯ জনের যাবজ্জীবন
চট্টগ্রাম নগরীতে পুলিশের এক সোর্সকে হত্যা মামলায় তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক কারবারি রেজাউল করিম ওরফে ডাইল করিমসহ ৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুহাম্মদ আলী আক্কাস গতকাল মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণা করেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন রেজাউল করিম ওরফে ডাইল করিম, সালাউদ্দিন, সোলেমান, আবুল কাশেম ওরফে নলা কাশেম, জয়নাল আবেদীন, মাস্টার সেলিম, আবদুল ওরফে আবদুল্ল্যা, হারুনুর রশিদ ও রেজাউল করিম রেজা।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী হাসান মারুফ জানান, ২০০৫ সালে নগরীর হালিশহর থানায় নুর আলম ওরফে বাবলু নামের পুলিশের এক সোর্স হত্যার ঘটনায় মামলা হয়। এই মামলায় আদালত ৯ আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানা অনাদায়ে তাঁদের আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই মামলায় অপর একটি ধারায় আসামিদের ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০০৫ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর নগরের হালিশহর থানাধীন ছোটপুল এলাকায় নুর আলম ওরফে বাবলু নামের পুলিশের এক সোর্সকে অপহরণের পর গলা কেটে হত্যা করা হয়। নিহত বাবলু নোয়াখালী জেলার মাইজদী থানার মুজিবচর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে। চট্টগ্রাম নগরীতে তাঁদের পরিবার ডবলমুরিং থানাধীন হাজিপাড়া এলাকায় থাকতেন।

এই ঘটনায় নিহতের মা আয়েশা আক্তার বাদী হয়ে হালিশহর থানায় মাদক কারবারি রেজাউল করিমসহ দুজনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ-ছয়জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। পরে ৯ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে ২০০৭ সালে মামলার বিচারকাজ শুরু হয়।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ