পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে আগেই বিদায় বলেছেন মুশফিকুর রহিম। খেলে যাচ্ছেন শুধু টেস্ট। এই এক সংস্করণে নিয়মিত রান করে যাচ্ছেন তিনি। সিলেটে আজ মুশফিক এমন কীর্তি গড়েছেন, যা বাংলাদেশের আর কোনো ক্রিকেটার করতে পারেননি।
সিলেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৩ রান করে আউট হয়েছেন মুশফিক। ঠিক তার পরের ইনিংসেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের কীর্তি গড়েছেন মুশফিক। চা পানের বিরতি পর্যন্ত মুশফিক ৯০ রান করে অপরাজিত আছেন। দীর্ঘ ২১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর রান ১৬০১১। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ১০২টি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। খেলেছেন ২৭৪ ওয়ানডে।
দল যখন চাপে, তখনই নিজের সেরাটা দেখান মুশফিক। ২১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অসংখ্যবার দলের ত্রাতা হয়েছেন তিনি। সিলেটে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে মুশফিক যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, তখন বাংলাদেশের স্কোর ২৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১০ রান। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) দিনের খেলা শুরুর চতুর্থ ওভারে বিদায় নেন।
শান্ত ফেরার পর বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৫ রান। লিটন দাসের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১২৩ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন মুশফিক। লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেললেও মুশফিক প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেলতে থাকেন। ৯২ বলে ৫ চারে ৬৯ রান করে লিটন বিদায় নিলে ভেঙে যায় ১৮৮ বলের এই জুটি। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিন অঙ্ক ছোঁয়া হলো না তাঁর। হাসানের বলে আপার কাট করতে গিয়ে ডিপ থার্ড ম্যানে সৌদ শাকিলের হাতে বল তুলে নেন লিটন।
লিটন সেঞ্চুরির আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেও মুশফিকের তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান হতে প্রয়োজন কেবল ১০ রানের। বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ ১৩ বার করে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন মুমিনুল ও মুশফিক। তৃতীয় দিনের চা পানের বিরতি পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৯ ওভারে ৬ উইকেটে ৩০৭ রান করেছে বাংলাদেশ। মুশফিক ৯০ রানে অপরাজিত ও তাইজুল ৮ রানে ব্যাটিং করছেন। বাংলাদেশের লিড ৩৫৩ রানের।
বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম হলেও বিশ্বের ৩৪তম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬ হাজার রান করেছেন মুশফিক। তিন সংস্করণ মিলে ৩৪৩৫৭ রান করে সবার ওপরে শচীন টেন্ডুলকার। দুই ও তিনে থাকা বিরাট কোহলি ও কুমার সাঙ্গাকারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮২১৫ ও ২৮০১৬ রান করেছেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে মুশফিকের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তামিম ইকবাল। ২০০৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ১৫২৪৯ রান করেন তামিম।
মোহাম্মদ আব্বাসের বল পয়েন্ট দিয়ে চার মারের আগেই ধারাভাষ্যকক্ষে আতাহার আলী খান বললেন, 'দেয়ার ইট ইজ।' শেষ পর্যন্ত বলটা চারই হয়েছে। মুশফিকুর রহিমও সেঞ্চুরির উচ্ছ্বাসে ভাসলেন। হেলমেটটা খুলে দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিলেন। পিচে এরপর সিজদা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন মুশফিক।
হাসান আলীর পাতা ফাঁদেই পা দিলেন লিটন দাস। পাকিস্তানি পেসারের করা অফ স্টাম্পের বাইরের শর্ট বলে আপার কাট করেন। বল চলে যায় ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা সৌদ শাকিলের হাতে। ক্যাচ নিতে ভুল করেননি তিনি। টেস্টে ২০তম ফিফটি তুলে নেওয়ার পর ৬৯ রানে কাটা পড়েন লিটন।
