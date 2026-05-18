Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

ডিবি হারুনের ক্যাশিয়ার মোকাররম ফের আলোচনায় যে কারণে

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ডিবি হারুনের ক্যাশিয়ার মোকাররম ফের আলোচনায় যে কারণে
সাবেক ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদের সঙ্গে মোকাররম সর্দার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদের ক্যাশিয়ার হিসেবে পরিচিত মোকাররম সর্দার এবার পশুর হাট ইজারা নিয়ে আলোচনায় এসেছেন। কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার একটি পশুর হাট মাত্র সোয়া এক কোটি টাকায় বাগিয়ে নিয়েছেন তিনি। অথচ গতবার এই হাটের ইজারামূল্য ছিল পৌনে চার কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ এবার সরকার আড়াই কোটি টাকার বেশি রাজস্ব হারিয়েছে।

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলা পরিষদের (ইউপি) অপসারিত চেয়ারম্যান মোকাররম সর্দার। ২০২৪ সালের ২১ মের নির্বাচনে তিনি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশকে ব্যবহার করে নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে জিতিয়ে আনেন। নির্বাচনের সময় অভিযোগটি ছিল ওপেন সিক্রেট একটি বিষয়। চব্বিশের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেকায়দায় পড়েন মোকাররম সর্দার। গ্রেপ্তারও হন তিনি। কিন্তু অদৃশ্য কারণে পরে গারদ থেকে ছাড়াও পেয়ে যান তিনি।

জেলার সবচেয়ে বড় পশুর হাট নিকলী উপজেলার জারইতলা ইউনিয়নের গুপি রায়ের হাট। গতবার হাটটির ইজারামূল্য ছিল ৩ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার ৮০০ টাকা।

এবার মোকাররম সর্দার হাটটির ইজারা নিয়েছেন এক কোটি ২৫ লাখ টাকায়। মোকাররম সর্দার কীভাবে গতবারের তুলনায় অনেক কম টাকায় এবার ইজারা পেলেন, তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় হাটের প্রকৃত সম্ভাব্য আয় গোপন করে পৌনে চার কোটি টাকার হাটের ইজারা এবার সোয়া এক কোটি টাকায় পেয়ে গেছেন মোকাররম সর্দার। এমনকি তিনবার ইজারার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার বিধান থাকার পরেও প্রথম বিজ্ঞপ্তিতেই ইজারাদার নির্বাচিত করা হয়েছে।

নিকলী রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের আহ্বায়ক খাইরুল মোমেন স্বপন বলেন, ‘যে হাটের ইজারামূল্য গত বছর প্রায় পৌনে চার কোটি টাকা ছিল, সেটা এবার মাত্র সোয়া এক কোটি টাকায় কীভাবে ইজারা দেওয়া হয়? প্রতি বুধবার হাটে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে, বেচাকেনা দিন দিন বাড়ছে। তাহলে সরকারি রাজস্ব এক বছরে আড়াই কোটি টাকা কমে গেল কীভাবে? নিয়ম অনুযায়ী তিনবার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রথম বিজ্ঞপ্তিতেই তড়িঘড়ি করে এত কম দামে হাটটি ছেড়ে দেওয়া হলো। পটপরিবর্তন হলেও ক্ষমতার জোর খাটিয়ে প্রভাবশালীরাই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারের এই বিশাল রাজস্ব ক্ষতির পেছনে কী রহস্য আছে, আমরা তার সুষ্ঠু তদন্ত চাই।’

জানতে চাইলে ইজারাদার মোকাররম সর্দার বলেন, ‘আমি হিসাব-নিকাশ করে হাটটি ইজারা নিতে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ডাক দিয়েছি। সেটি সর্বোচ্চ দর হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী আমি হাটটির ইজারা পেয়েছি। এ নিয়ে আমার আর কোনো বক্তব্য নাই।’

এ ব্যাপারে নিকলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেহানা মজুমদার মুক্তি বলেন, ‘বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা দেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ইজারামূল্য ছিল মাত্র ২৫ লাখ টাকা। গত বছরেরটা ব্যতিক্রম ছিল। এত টাকায় ইজারা নিতে কেউ আগ্রহী হননি। এবার সর্বোচ্চ দরদাতাকে পাওয়ায় তাঁকেই ইজারা দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সর্বোচ্চ দর দেন, তাঁকে দিতেই হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার সব যোগ্যতা ছিল, সে ক্ষেত্রে তাঁকে বাদ দেওয়ার কোনো অপশন ছিল না। যদি যোগ্যতা না থাকত, কোনো একটা কারণে তাঁকে বাদ দিতে পারতাম, তাহলে আমরা পুনরায় টেন্ডার দিতে পারতাম।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগপশুনিকলীডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

সফল ব্যক্তিদের জীবনের দশটি অভ্যাস

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

ঝালকাঠিতে লাশবাহী খাটিয়ায় পিকআপের ধাক্কায় আহত ৫, গাড়িতে আগুন

ঝালকাঠিতে লাশবাহী খাটিয়ায় পিকআপের ধাক্কায় আহত ৫, গাড়িতে আগুন

রাজশাহীতে ১২ ঘণ্টা পর বাস চলাচল স্বাভাবিক

রাজশাহীতে ১২ ঘণ্টা পর বাস চলাচল স্বাভাবিক

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক