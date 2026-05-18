Ajker Patrika
বগুড়া

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১৩: ৩০
রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩
প্রতীকী ছবি

বগুড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও মদপানের পর এক তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—বগুড়া সদর উপজেলার ফুলবাড়ী দক্ষিণ হাজীপাড়া এলাকার কাওছার (১৯), ফুলবাড়ী দক্ষিণপাড়া এলাকার বাঁধন (১৯) এবং উত্তর কাটনারপাড়া এলাকার রকি (১৯)।

আজ সোমবার সকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী তরুণীর সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকদের পূর্বপরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে ওই তরুণী শহরের পুলিশ প্লাজার সপ্তম তলায় অবস্থিত ‘লাক জোন’ নামের একটি দোকানে যান। সেখানে আগে থেকেই কাওছার, বাঁধন, সাদিকসহ আরও একজন অবস্থান করছিলেন।

সেখানে আড্ডার একপর্যায়ে তাঁরা মদ্যপানের পরিকল্পনা করেন এবং রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের একটি হোটেল থেকে মদ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে রাত সোয়া ১০টার দিকে তাঁরা সবাই মিলে ফুলবাড়ী দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন শ্মশানঘাট এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে যান। সেখানে রকি নামের আরও এক যুবক তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

বগুড়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা, ধানখেত থেকে মরদেহ উদ্ধারবগুড়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা, ধানখেত থেকে মরদেহ উদ্ধার

ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগ, ওই নির্মাণাধীন ভবনে মদ্যপানের একপর্যায়ে অভিযুক্তরা তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পাশবিক নির্যাতন শেষে রাত গভীর হলে অভিযুক্ত বাঁধন তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

সে সময় সুযোগ বুঝে ওই তরুণী চিৎকার শুরু করেন এবং স্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তরুণীর চিৎকার শুনে বিপদের আশঙ্কায় বাঁধন তাঁকে রেখে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা টের পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে ফুলবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগী তরুণীকে উদ্ধার করেন এবং রাতেই তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী জানান, ভুক্তভোগী তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক অন্য আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াবগুড়া সদরধর্ষণগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

লাগবে না হরমুজ—পাইপলাইন ও রেলে আসবে উপসাগরীয় তেল!

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সম্পর্কিত

মুগদায় বাসার বেজমেন্টে মরদেহের সাত টুকরো, মাথা মিলল মানিকনগরে

মুগদায় বাসার বেজমেন্টে মরদেহের সাত টুকরো, মাথা মিলল মানিকনগরে

বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশার যাত্রী মাদ্রাসাছাত্র নিহত

বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশার যাত্রী মাদ্রাসাছাত্র নিহত

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা: বড় ভাই জেলে, গ্রেপ্তার আতঙ্কে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা: বড় ভাই জেলে, গ্রেপ্তার আতঙ্কে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যার অভিযোগ

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডিএমপির নতুন কমিশনার

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডিএমপির নতুন কমিশনার