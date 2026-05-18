রাজধানীর মান্ডা এলাকায় পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হওয়া খণ্ড-বিখণ্ড লাশের পরিচয় মিলেছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা ও সৌদিপ্রবাসী মোকাররম হোসেন বলে জানিয়েছে র্যাব।
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রধান আসামি হেলেনা বেগম ও তাঁর মেয়ে হালিমাকে আলামতসহ গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৩।
র্যাব জানায়, পরকীয়া সম্পর্কের জেরে মোকাররমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। পরে মরদেহ ৮ টুকরা করে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় রাজধানীর মান্ডার বিভিন্ন এলাকায় ফেলে রাখা হয়।
আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর শাহজাহানপুরে র্যাব-৩ সদর দপ্তরে এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
র্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা বিস্তারিত জানাবেন।
