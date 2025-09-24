কুকি-চিনের পোশাক জব্দের মামলায় ইউপিডিএফ নেতা ৮ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে কারখানা থেকে সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিনের সন্দেহজনক বিপুল পোশাক জব্দের ঘটনার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাহাড়ে আরেক সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের এক নেতাকে ৮ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম ৬ষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালত পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। বর্তমানে জেলহাজতে থাকা ওই নেতা হলেন সুইপ্রু মারমা (৪৯)। তিনি ইউপিডিএফের পরিচালক (প্রশাসন) বলে দাবি পুলিশের।
নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার আদালতে আসামি সুইপ্রু মারমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পাহাড়তলী থানা-পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলেন। মঙ্গলবার আদালত আবেদনের শুনানি শেষে ৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।
পুলিশ জানায়, এর আগে গত বৃহস্পতিবার সুইপ্রু মারমাকে গ্রেপ্তার করে বায়েজিদ বোস্তামী থানা-পুলিশ।
