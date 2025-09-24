Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কুকি-চিনের পোশাক জব্দের মামলায় ইউপিডিএফ নেতা ৮ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে কারখানা থেকে সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিনের সন্দেহজনক বিপুল পোশাক জব্দের ঘটনার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাহাড়ে আরেক সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের এক নেতাকে ৮ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম ৬ষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালত পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। বর্তমানে জেলহাজতে থাকা ওই নেতা হলেন সুইপ্রু মারমা (৪৯)। তিনি ইউপিডিএফের পরিচালক (প্রশাসন) বলে দাবি পুলিশের।

নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার আদালতে আসামি সুইপ্রু মারমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পাহাড়তলী থানা-পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলেন। মঙ্গলবার আদালত আবেদনের শুনানি শেষে ৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ জানায়, এর আগে গত বৃহস্পতিবার সুইপ্রু মারমাকে গ্রেপ্তার করে বায়েজিদ বোস্তামী থানা-পুলিশ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরকুকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার