চট্টগ্রামে দিনদুপুরে মসজিদে ঢুকে দুই লক্ষাধিক টাকা চুরি, আটক দুই

চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকায় একটি জামে মসজিদ থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ জুন) দুপুরে সদরঘাট থানাধীন ওই জামে মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একই দিন রাতে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. আরিফ (৩৬) ও মো. সুমন (৩৬)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জুমার নামাজের আগে মসজিদের ইমাম তামজিদ রহমান মসজিদে তাঁর কক্ষে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা রেখে যান। পরে আসরের নামাজ শেষে তিনি কক্ষে ফিরে দেখেন টাকা নেই। রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি সদরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।
সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়। পরে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে এবং চুরি হওয়া অর্থের বড় অংশ উদ্ধার করে।
তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আরিফের কাছ থেকে ১ লাখ ২৬ হাজার ৫০০ টাকা এবং সুমনের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
পুলিশ জানায়, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রথমে আরিফকে শনাক্ত করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সুমনকে আটক করা হয়।
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