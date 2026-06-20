মধুপুরে পরিত্যক্ত কূপে ছাগল তুলতে নেমে বাবা-ছেলেসহ ৪ জনের মৃত্যু

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া একটি ছাগল তুলতে গিয়ে বাবা-ছেলেসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার টেলকি জলই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন জলই গ্রামের বাবুল হাদিমা, তাঁর শিশুপুত্র নেইমার ম্রং, একই গ্রামের রতন নকরেক ও গাবরিয়েল নকরেক।
মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম ফজলুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, সকালে একটি পরিত্যক্ত কূপে একটি ছাগল পড়ে গেলে প্রথমে গাবরিয়েল নকরেক (৩৫) সেটি উদ্ধারের জন্য কূপে নামেন। পরে তাঁর কোনো সাড়া না পেয়ে একে একে আরও তিনজন কূপে নামেন। এরপর তাঁদেরও আর কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
ঘটনার পর স্থানীয়রা মধুপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেন।
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