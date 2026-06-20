ফুলদী নদীতে সেতুর আশ্বাস, গজারিয়ায় উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করলেন মির্জা ফখরুল

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আধুনিক গ্রামীণ বাজার ভবনের উদ্বোধন, সড়ক উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ফুলদী নদীতে প্রস্তাবিত সেতুর স্থান পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় তিনি নদীর ওপর দ্রুত সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন।
শনিবার (২০ জুন) সকাল ১১টায় সফরের শুরুতে তিনি ভবেরচর বাজারে নবনির্মিত আধুনিক গ্রামীণ বাজার ভবনের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়িত ‘দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’-এর আওতায় প্রায় ২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনটি চারতলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট দুইতলা কাঠামোর।
এলজিইডি সূত্রে জানা যায়, ভবনটির নিচতলায় আধুনিক কাঁচাবাজার এবং উপরের তলায় মুদি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান থাকবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক দোকানের ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধাও রাখা হয়েছে।
উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী ব্র্যাক অফিস-ইমামপুর ইউনিয়ন (ইউনুস শিকদার) সড়কের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের আওতায় সড়কের প্রথম দুই কিলোমিটার অংশ উন্নয়ন করা হবে।
পরে তিনি রসুলপুর বাজারসংলগ্ন ফুলদী নদীর ওপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, সরকারের পরিকল্পনায় এই নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তারা স্থানটি পরিদর্শন করেছেন।
তিনি আরও বলেন, এসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান রতন, সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর লুনা, প্রধান প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক সৈয়দা নূরমহল আশরাফী, পুলিশ সুপার মেনহাজুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উম্মে হাফসা নাদিয়া, প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।
স্থানীয়দের প্রত্যাশা, আধুনিক বাজার ভবন চালু হলে কৃষকরা সরাসরি পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবেন এবং ক্রেতারাও ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত কৃষিপণ্য কিনতে পারবেন। একই সঙ্গে প্রস্তাবিত ফুলদী নদীর সেতু নির্মিত হলে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হবে।
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