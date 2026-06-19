প্রতিমন্ত্রী শাহে আলমকে নিয়ে ‘ভুয়া’ তথ্য প্রকাশের মামলায় পত্রিকার সম্পাদক কারাগারে

মামলার বাদী বগুড়া প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে নিয়ে ‘ভুয়া, বিভ্রান্তিকর ও মানহানিকর’ তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজানুর ইসলামকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
আজ শুক্রবার বিকেলে বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২-এর বিচারক কামাল হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুর জেলার গাছা থানা এলাকা থেকে বগুড়ার ডিবি পুলিশ রেজানুর ইসলামকে গ্রেপ্তার করেন।
বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি ইকবাল বাহার শুক্রবার বিকেলে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, গত ৪ মে অগ্রযাত্রা প্রতিদিন পত্রিকায় ‘দুর্নীতির বিতর্কে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরে ১১ জুন পত্রিকাটির একটি ফেসবুক পেজে প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে আরও কয়েকটি সংবাদ ও পোস্ট প্রকাশ করা হয়।
এই ঘটনায় বগুড়া প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ তানভীর আলম বাদী হয়ে ১৭ জুন বগুড়া সদর থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন, চাঁদা দাবি ও মানহানির অভিযোগে একটি মামলা করেন। মামলায় অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক মেহেদী হাসান, বার্তা সম্পাদক আশরাফ আলী ফারুকী, প্রতিবেদক সালেহ কায়সার, বগুড়া প্রতিনিধি শামস, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজানুর ইসলামসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়।
মামলার এজাহারে বলা হয়, প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম ও তানভীর আলমকে নিয়ে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুনাম ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকাশিত সংবাদ সরিয়ে নেওয়ার বিনিময়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে উসকানিমূলক ও মানহানিকর বক্তব্য প্রচারের অভিযোগও আনা হয়েছে।
এ বিষয়ে আদালতের জেনারেল রেকর্ড অফিসার (জিআরও) সুশান্ত কুমার সরকার জানান, শুক্রবার ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার রেজানুর ইসলামকে আদালতে হাজির করে। এ সময় তাঁর পক্ষে আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। বিচারক আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে আগামী রোববার জামিন আবেদন শুনানির তারিখ ধার্য করেন। পরে পুলিশি হেফাজতে তাঁকে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
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