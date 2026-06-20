গোবিন্দগঞ্জে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন: ছেলের বিরুদ্ধে বাবার হত্যা মামলা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুনের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে নিহতের পরিবার। ঘটনায় অভিযুক্ত ছোট ছেলেকে একমাত্র আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন নিহতদের বাবা এরশাদুল হক।
মামলাটি গতকাল শুক্রবার (১৯ জুন) রাতে গোবিন্দগঞ্জ থানায় দায়ের করা হয়। বিষয়টি শনিবার সকালে নিশ্চিত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও থানার ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার সরকার।
এর আগে বুধবার (১৭ জুন) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার পৌর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাগুরা গ্রামে মোটরসাইকেল-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাই রাকিব (১৮) বড় ভাই সাকিবকে (২২) ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। নিহত ও অভিযুক্ত দুজনই আপন ভাই।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের ওই ঘটনার পর গুরুতর আহত সাকিবকে পরিবারের সদস্যরা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা স্বপন কুমার সরকার জানান, নিহত সাকিবের বাবা বাদী হয়ে ছোট ছেলে রাকিবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত রাকিব পলাতক রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আধুনিক গ্রামীণ বাজার ভবনের উদ্বোধন, সড়ক উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ফুলদী নদীতে প্রস্তাবিত সেতুর স্থান পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় তিনি নদীর ওপর দ্রুত সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন।১৪ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সিআইডি পরিচয়ে এক যুবককে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে চারজন ডিবি পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার চার পুলিশ সদস্যসহ মোট ছয়জনকে আসামি করে রূপগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী অমিত হাসান।২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকায় একটি জামে মসজিদ থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ জুন) দুপুরে সদরঘাট থানাধীন ওই জামে মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে...১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী মেঘনা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ফেনী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় আটকা পড়েন প্রায় ৮০০ যাত্রী। এতে নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পরে চট্টগ্রাম থেকে বিকল্প ইঞ্জিন...২ ঘণ্টা আগে