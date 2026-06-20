Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গোবিন্দগঞ্জে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন: ছেলের বিরুদ্ধে বাবার হত্যা মামলা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গোবিন্দগঞ্জে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন: ছেলের বিরুদ্ধে বাবার হত্যা মামলা
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুনের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে নিহতের পরিবার। ঘটনায় অভিযুক্ত ছোট ছেলেকে একমাত্র আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন নিহতদের বাবা এরশাদুল হক।

মামলাটি গতকাল শুক্রবার (১৯ জুন) রাতে গোবিন্দগঞ্জ থানায় দায়ের করা হয়। বিষয়টি শনিবার সকালে নিশ্চিত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও থানার ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার সরকার।

এর আগে বুধবার (১৭ জুন) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার পৌর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাগুরা গ্রামে মোটরসাইকেল-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাই রাকিব (১৮) বড় ভাই সাকিবকে (২২) ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। নিহত ও অভিযুক্ত দুজনই আপন ভাই।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের ওই ঘটনার পর গুরুতর আহত সাকিবকে পরিবারের সদস্যরা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা স্বপন কুমার সরকার জানান, নিহত সাকিবের বাবা বাদী হয়ে ছোট ছেলে রাকিবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত রাকিব পলাতক রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাহত্যামামলাখুনরংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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