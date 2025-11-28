পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... কী বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব: শাহজাহান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
একের পর এক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় থাকা জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর আরও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়াই চলে আসে। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২২ অক্টোবর বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখিল মৌলভীবাজার এলাকায় ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিম শাখার সিরাত মাহফিলে তিনি এ বক্তব্য দেন বলে জানা গেছে।
৪৫ সেকেন্ডের ওই বক্তব্যে আঞ্চলিক ভাষায় শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘এমন কোনো বাপের ক্ষমতা কী আছে, দেখি এখন পুলিশকে বলুক, সবাই মিলে যদি পুলিশে বলে, যে শাহজাহান চৌধুরী এসেছে তুমি (পুলিশ) যাও না। তখন পুলিশ বলবে, বাপরে বাপ... অবাজি, চিটাগাংয়ের সিংহ পুরুষ এসেছে কি বাধা দিব, আমি গিয়ে পাহারা দিব।’
শাহজাহান চৌধুরী আরও বলেন, ‘ওদিকে দেখতেছি, পুলিশেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে খবর দিয়েছে জানি না। আমি পুলিশ-টুলিশ খবর দিই না। কোনো কারণ ছাড়া সবাই চলে আসে। আরাকান রোডেও আসে। এসে, স্যার আসসালামু আলাইকুম, স্যালুট। আগে আমাকে গ্রেপ্তার করত, এখন স্যালুট দেয়। এগুলো আল্লাহ তায়ালার কুদরত। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানি না?’
এ বিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে শাহজাহান চৌধুরীর পিএস মো. আরমান উদ্দিন এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম জোনের প্রধান গোলাম পরওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।
এর আগে গত শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে নগরীর জিইসি কনভেনশন সেন্টারে জামায়াতের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের এক সমাবেশে তিনি ‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে’ এমন মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।
এ ঘটনায় ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠায়। সেখানে জানানো হয়, কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সেটির লিখিত জবাব সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে; অন্যথায় দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ নামের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে মঞ্চ করে ওই কর্মসূচি শুরু হয়।
এদিকে, তাঁদের কর্মসূচির মধ্য জুলাই মঞ্চ সংগঠন থেকে মব করার চেষ্টা করে এবং সমাবেশের ব্যাকড্রপ ভেঙে একধরনের অস্থিরতা তৈরি করে শাহবাগ থানার সামনেই। বক্তারা জুলাই মঞ্চের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।
সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছে শিল্পী অরূপ রাহী, লেখক ও গবেষক নাহিদ হাসান নলেজ, সংস্কৃতিকর্মী বীথি ঘোষ, রেবেকা নীলা, শিল্পী অমল আকাশ, বাউলশিল্পী আলমাস সরকার, শিল্পী কৃষ্ণকলি, শিক্ষক শর্মী হোসেন, নাভিনা মুরশিদ, মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, সুরেশ্বরী দরবারের দিপু নূরী সুরেশ্বরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক কর্মী, বাউল, মানবাধিকারকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীসহ অনেকে। কবি রহমান মুফিজ এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাফিউজ্জামান ফরিদের যৌথ সঞ্চালনায় এই কর্মসূচিতে সংগীত পরিবেশনা করেন বাউল আলমগীর সরকার, বীথি ঘোষ, নাভিন মুরশিদ, সুস্মিতা রায় ও শর্মী হোসেন।
সভায় বক্তারা জানান, ধর্মের নাম করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে একধরনের নব্য ফ্যাসিবাদের উত্থান শুরু হয়েছে, যাতে দেশে বাউল সংস্কৃতি হামলার শিকার হচ্ছে। এই হামলা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ওপর হামলা।
সমাবেশে আবুল সরকারের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয় এবং সারা দেশে বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান করা হয়।
সমাবেশে বক্তব্য ও প্রতিবাদী গান শেষে একটি মশাল মিছিল শাহবাগ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত যায়।
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর পাংশা পদ্মার চরে কাজ করার সময় কৃষককে বিষধর রাসেলস ভাইপার ছোবল দেয়। তাৎক্ষণিক কৃষক সাপটি ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আজ শুক্রবার উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের পদ্মার চরে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী কৃষকের নাম মো. হেলাল বিশ্বাস। তিনি উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমিরপুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস বিশ্বাসের ছেলে।
জানতে চাইলে হেলাল বিশ্বাস বলেন, ‘সকালে পদ্মা নদীর চরে ধানের খেতে কাজ করছিলাম। ওই সময় ডান পায়ে কিছু একটা ছোবল দেয়। তাকিয়ে দেখি পায়ের নিচে একটা সাপ। পরে আশপাশের কৃষকেরা এগিয়ে এলে সবাই মিলে সাপটি ধরি। পরে একটি কৌটার মধ্যে সাপটি ভরে হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে আসার পর চিকিৎসকেরা বললেন রাসেল ভাইপার সাপ।’
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক কুতুব আহম্মেদ বলেন, ‘হাসপাতালে একজন সাপে কাটা রোগী সাপ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে রাসেলস ভাইপার সাপে কামড়ে ছিল। তাঁর চিকিৎসা চলমান রয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কা মুক্ত।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামালপুর জেলা কারাগারে ‘সহবন্দীদের মারধরে’ গুরুতর আহত এক হাজতি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। নিহতের নাম হযরত আলী ওরফে পাগলা হযরত (২৫)। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগের রাতে কারারক্ষীরা গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ও কারারক্ষী আরমান। লাশ ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
কারা কর্তৃপক্ষের বরাতে পরিবার জানায়, কারাগারে ফ্যান ব্যবহারের বিষয় নিয়ে অন্য এক বন্দীর সঙ্গে হযরতের তর্ক হয়। এ নিয়ে দুই-তিন বন্দী দরজার চৌকাঠ খুলে তাঁর মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
হযরত আলী জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার তারাটিয়া বাজার টেংরিবাড়ি গ্রামের ইমাম হোসেনের ছেলে। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছোট। প্রায় এক মাস আগে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জামালপুর কারাগারে বন্দী হন।
নিহতের বাবা ইমাম হোসেন বলেন, ‘কারা কর্মকর্তারা প্রথমে আমাকে বলেন, আমার ছেলে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে এবং তাকে ময়মনসিংহে নেওয়া হয়েছে। পরে জানালেন ঢাকায় আনা হয়েছে। এরপর জানি, ফ্যান ছাড়া নিয়ে তর্কের জেরে কয়েকজন বন্দী তাকে চৌকাঠ খুলে পিটিয়ে আহত করেছে। যারা মেরেছে তাদের নাকি পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে।’ তিনি অভিযোগ করেন, ‘এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আমার ছেলেকে পিটিয়ে মারা হলো? আমি এর বিচার চাই।’
কারা সূত্র জানায়, মারধরের পর প্রথমে হযরত আলীকে ময়মনসিংহের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারকে জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষে গুরুতর আহত রবিউল আলম (৪২) মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
নিহত রবিউল আলম উপজেলার বানিয়াজান ইউনিয়নের ইটাখলা গ্রামের মৃত চান মিয়া মাস্টারের ছেলে।
এর আগে গত বুধবার রাতে উপজেলার ইটাখলা ও মোবারকপুর গ্রামের দুই ব্যক্তির তর্কাতর্কির জেরে উভয় গ্রামের কয়েক শ মানুষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।
সংঘর্ষে গুরুতর আহত রবিউল আলমকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আর অন্য আহতরা নেত্রকোনা সদর হাসপাতালসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।
এদিকে আজ শুক্রবার সকালে রবিউক আলমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সংঘাতের আশঙ্কায় উপজেলার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ব্রুজের বাজারে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রাখেন। ফলে পুরো এলাকায় থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়।
ব্রুজের বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, দুই গ্রামের সংঘর্ষে বুধবার রাতে একাধিক দোকান ভাঙচুরসহ আগুন দেওয়া হয়। এতে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন।
নিহত রবিউল আলমের ভাই সুমন মিয়া বলেন, ‘ময়নাতদন্ত শেষে লাশ বুঝে নিতে সময় লাগছে। রাতে লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরব।’ দাফন শেষে এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে বলেও জানান তিনি।
এ বিষয়ে ওসি মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় এখনো থানায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেননি। সংঘর্ষজনিত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে।
