Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

কার্যালয়ে তালাবদ্ধ ভিসিকে খাবার সরবরাহ শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ১৪
কার্যালয়ে তালাবদ্ধ ভিসিকে খাবার সরবরাহ শিক্ষার্থীদের
ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । ছবি: আজকের পত্রিকা

নবনিযুক্ত উপাচার্য শেখ শরীফুল আলম আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় চুপিসারে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর থেকে পুরো ক্যাম্পাসে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের তালা ভেঙে কার্যালয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা আলটিমেটাম দিয়ে তাঁকে নিজ কার্যালয়ের ভেতরেই তালাবদ্ধ করে রাখেন।

শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের (দুপুর ১২টা) মধ্যে উপাচার্য ভবন না ছাড়ায় উপাচার্য ভবনকে ‘ভ্যাকেন্ট’ ঘোষণা, ফটকে তালা ও বাইরে থেকে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন শিক্ষার্থীরা। সেই তালা এখনো খুলে দেওয়া হয়নি।

ওই ভবনে বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারে বসে আছেন উপাচার্য। সঙ্গে রয়েছেন আরও কয়েকজন। সকাল থেকে উপাচার্য বাইরে বের হতে না পারায় ভেতরেই খাবার সরবরাহ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আর ভেতরে গরমের মধ্যে মশার উৎপাতের কথাও জানা গেছে।

এ বিষয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী আফিফ কবির বলেন, ‘নতুন উপাচার্য তালা ভেঙে কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন। তাঁর এই আচরণ অত্যন্ত ঘৃণিত। আমরা উনাকে প্রত্যাখ্যান করি। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তাঁকে ভবনের ভেতরে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। সেখানে খাবার ও পানি সরবরাহ করা হয়েছে।’

এই পরিস্থিতির অবসান কীভাবে—প্রশ্ন করা হলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ভিসির অবরুদ্ধ অবস্থা এখনো (রাত ৮টা ৩০ মিনিট) আছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরচট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়উপাচার্য
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