Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে আগুনে তিন ভাইয়ের বসতঘর পুড়ে ছাই

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম
মিরসরাইয়ে আগুনে তিন ভাইয়ের বসতঘর পুড়ে ছাই
গতকাল রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে তিন ভাইয়ের বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের মধ্যম ওয়াহেদপুর গ্রামের সুরেজ মাস্টার বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো হলো আপন তিন ভাই পলাশ কান্তি নাথ, উত্তম কুমার নাথ ও অর্জুন কুমার নাথের পরিবার। এ ঘটনায় তাঁদের পাশের বসতঘরের মালিক দুলাল কান্তি নাথের ঘরও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দাবি, অগ্নিকাণ্ডে নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আসবাবসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

বাড়ির বাসিন্দা দুলাল কান্তি নাথ জানান, সন্ধ্যার পর হঠাৎ একটি ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সময় ঘরগুলোতে কেউ ছিলেন না। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

ক্ষতিগ্রস্ত উত্তম কুমার নাথের স্ত্রী চন্দনা রানি দেবী বলেন, ‘রাত সাড়ে ৮টার দিকে আমাদের ঘরে আগুন লাগে। তখন ঘরে কেউ ছিল না। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছি।’

তিনি আরও জানান, আগুন লাগার ঘটনা দেখে তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। রাস্তা ভাঙা ও সরু হওয়া এবং ডিসের লাইন থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে। এ সময় তিনটি পরিবারের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই বাড়িতে ১০ থেকে ১৫টি বসতঘর ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
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