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বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘ম্যানেজার/এজিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাকাউন্টস (ম্যানুফ্যাকচারিং)।

পদের নাম: ম্যানেজার/এজিএম।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমকম ইন অ্যাকাউন্টিং।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, বয়স ২৪ হলেই আবেদনের সুযোগআবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, বয়স ২৪ হলেই আবেদনের সুযোগ

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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