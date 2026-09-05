Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে যুবককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে যুবককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত
গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া শহরের জয়পুরপাড়া এলাকায় যুবককে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় জমি ও আমবাগানের মালিকানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. মোকসেদ আলী (৩৮) নামের এক যুবককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। হামলার আগে আশপাশের লোকজনকে সরিয়ে দিতে ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া শহরের জয়পুরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত মোকসেদ আলীকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোকসেদ আলী মাটিডালী উত্তরপাড়া এলাকার মো. হায়দার আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারোপুর-নামুজা সড়ক এলাকায় প্রায় ৩২ বিঘা আয়তনের একটি আমবাগানের মালিকানা ও ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধের জেরে মোকসেদ আলীকে প্রতিপক্ষের লোকজন বিভিন্ন সময় হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

শুক্রবার রাতে ৬ থেকে ৭ জনের একটি দল মাটিডালী এলাকায় এসে প্রথমে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন সরে গেলে দলটি মোকসেদ আলীকে একা পেয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

মোকসেদ আলীর প্রতিবেশী মো. সাব্বির ইসলাম বলেন, মোকসেদ পঞ্চগড়ে স্বর্ণের কাজ করেন। মাঝে মাঝে এলাকায় এসে দু-একদিন থেকে আবার চলে যান। এলাকায় তাঁর সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল বলে আমরা জানতাম না।

ঘটনার পর বগুড়া জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোসা, দুই জোড়া জুতা ও কয়েকটি লাঠিসোঁটা জব্দ করেছে।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, ৬ থেকে ৭ জনের একটি দল সেখানে গিয়ে প্রথমে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার পর মোকসেদকে একা পেয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা দুটি গুলির খোসা প্রাথমিকভাবে ৭ দশমিক ৬৫ এমএম বোরের বলে ধারণা করা হচ্ছে। এঘটনায় এখনও মামলা হয়নি। হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

বগুড়াপুলিশঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবরহুমকি
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