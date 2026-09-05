মোবাইল-ব্যাগ নিয়ে পালাতে গিয়ে মুগদা হাসপাতালে ছিনতাইকারী আটক

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোবাইল ফোন ও ব্যাগ নিয়ে পালানোর সময় এক ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে হাসপাতালের ষষ্ঠ তলার আইসিইউ-১-এর সামনে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তির নাম নাজমুল আলম বিপ্লব (২৮)। পরে তাকে স্থানীয় থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে আনসারের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) নাজমুস সাকিব।
জানা গেছে, মুমূর্ষু রোগী ও স্বজনদের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে বিপ্লব একটি মোবাইল ফোন ও ব্যাগ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি টের পেয়ে সেখানে দায়িত্বে থাকা ঢাকা মহানগর আনসার পূর্ব জোনের সবুজবাগ থানাধীন হাসপাতালের টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে।
পিসি মো. জাকিউল ইসলামের নেতৃত্বে আনসার সদস্য সুজিত চন্দ্র ও তাপস চন্দ্র ওই ছিনতাইকারীকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ছিনতাই হওয়া স্মার্টফোন ও ব্যাগটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী আটক নাজমুল আলম বিপ্লবকে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারোপুর-নামুজা সড়ক এলাকায় প্রায় ৩২ বিঘা আয়তনের একটি আমবাগানের মালিকানা ও ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধের জেরে মোকসেদ আলীকে প্রতিপক্ষের লোকজন বিভিন্ন সময় হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।১৬ মিনিট আগে
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